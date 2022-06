Le volume de transactions des NFTs explose alors que le marché dégringole

BAYC, Cryptopunks et Sorare en hausse de plus de 100 %

En ce début de semaine, le cours du Bitcoin (BTC) a cassé ses derniers supports par le bas, entraînant dans sa chute l'ensemble du marché des cryptomonnaies. À l'heure de l'écriture de ces lignes, la reine des cryptomonnaies s'échange à 22 500 dollars, en baisse de 20 % par rapport à la dernière clôture hebdomadaire.

Pendant ce temps-là, un pan de l'écosystème des cryptomonnaies semble correctement résister : les tokens non fongibles (NFTs). Alors que les cours des cryptomonnaies sont dans le rouge, les volumes de transactions des principales collections ont connu une hausse de plusieurs dizaines de pourcents depuis ce début de semaine.

Selon les données de CryptoSlam, 18 des 20 principales collections du marché sont en croissance sur les dernières 24 heures. À titre d'exemple, le jeu blockchain Sorare et les collections Bored Ape Yacht Club (BAYC) et CryptoPunks affichent plus de 100 % de hausse.

Fig 1 : Volume de transaction des principales collections de tokens non fongibles (NFTs)

En figure de proue, les Bored Ape ont connu un volume de plus de 7 millions de dollars de vente sur la journée d'hier. Par ailleurs, il est intéressant de noter que ce sont les 3 collections du studio Yuga Labs qui ont mené la danse, à savoir BAYC, Mutant Ape Yacht Club (MAYC) et Otherdeed.

Une hausse à remettre dans son contexte

Bien que cette hausse puisse sembler positive pour le marché des NFTs, il est important de la remettre dans son contexte. Tout d'abord, les floor prices (prix planchers) des principales collections ont chuté drastiquement sur ces derniers jours.

Les Bored Ape ont vu leur floor price passer de plus de 150 Ether (soit plus de 400 000 dollars à cet instant) à seulement 80 Ether aujourd'hui (soit moins de 90 000 dollars). C'est très certainement pour cette raison que les volumes de transactions ont explosé, les utilisateurs voulant profiter des prix bas qu'offre actuellement le marché.

De surcroît, il est important d'observer ces statistiques dans une échelle de temps plus importante. En effet, la collection Bored Ape a connu une belle progression et a généré 7 millions de dollars de vente en une journée, mais cela reste relativement faible en comparaison des mois précédents.

Fig 2 : Volume de transaction quotidien de la collection Bored Ape Yatch Club (BAYC)

Toujours est-il qu'il sera intéressant de surveiller cette tendance sur les prochains jours et d'observer si l'industrie des NFTs continuera de progresser à contre-courant du marché des cryptomonnaies.

Sources : Fig 1 : CryptoSlam, Fig 2 : CryptoSlam

