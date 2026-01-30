La volatilité de l'or explose : des milliers de milliards de dollars perdus et gagnés en moins de 48 heures

Au cours des dernières 48 heures, la volatilité de l'or a explosé, tandis que l'actif a gagné plusieurs fois l'équivalent de la capitalisation du BTC et perdu plusieurs fois l'équivalent de celle du marché crypto. Lumière sur ces montagnes russes.

La volatilité de l'or s'envole

Jeudi soir, nous revenions sur la chute des cryptomonnaies, qui s’est également fait sentir du côté des métaux précieux. Ainsi, l’or s’est effondré de 8 % en moins d’une heure, après un plus haut historique (ATH) à 5 600 dollars environs la nuit précédente.

Alors que le célèbre métal jaune est aujourd’hui capitalisé à 35 750 milliards de dollars, cela rend la volatilité des mouvements auxquels nous avons assisté ces derniers jours encore plus surprenante, étant donné que nous parlons là de l'actif le plus capitalisé au monde.

Hier, nous revenions également sur le fait qu’en une seule séance, l’or avait gagné l’équivalent de la capitalisation du Bitcoin (BTC). Sur X, le compte de The Kobeissi Letter va même plus loin, en identifiant que cette même capitalisation a chuté de 3 200 milliards de dollars en 55 minutes, soit plus que la capitalisation tout entière des cryptomonnaies, avant de remonter de 2 300 milliards de dollars en quelques heures :

Depuis cette publication, l’or a même chuté de 9,42 % supplémentaires, soit l’équivalent de 3 576 milliards de dollars de capitalisation environ. Depuis, l’actif est remonté à 5 150 dollars l’once, traduisant un recul de 3,94 % sur 24 heures :

Avec les enchainements de records sur l'or et l'argent, les métaux précieux traversent actuellement une phase de bulle spéculative. Bien que la hausse réponde aussi à des facteurs logiques, tant face à l'incertitude macro-économique qu'une protection contre la dévaluation de la monnaie, il est important de rester prudent dans de telles périodes. Et pour cause, la forte volatilité peut faire courir un risque sur les petits porteurs, qui se laisseraient aller au syndrome de FOMO.

