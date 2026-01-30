Les ETF Bitcoin signent leur pire journée de 2026, avec près de 820 millions de dollars de sorties

Dans le sillage de la chute du Bitcoin (BTC), les ETF spot ont vu la valeur de leurs actifs sous gestion subir 817,87 millions de dollars de sorties. Il s'agit là de la pire journée depuis le mois de novembre dernier. Faisons un état des lieux de cette hémorragie.

817,87 millions de dollars de sorties sur les ETF Bitcoin

Jeudi, le prix du Bitcoin (BTC) a de nouveau chuté sous les 85 000 dollars et affiche actuellement 82 600 dollars, en baisse de 6,2 % sur 24 heures. Dans ce contexte, les ETF ont également enregistré de lourdes sorties durant leur séance quotidienne.

La semaine dernière, nous revenions sur la journée du 21 janvier, qui a vu les ETF Bitcoin spot américains subir 708,71 millions de dollars de sorties, marquant la pire journée de 2026. Jeudi, ce record a été battu, puisque la séance s’est soldée par des retraits à hauteur de 817,87 millions de dollars.

Ainsi, non seulement il s’agit là de la pire journée depuis celle du 20 novembre dernier, mais également de la 4e pire séance de ces ETF depuis leur lancement en janvier 2024. En combinant ces sorties à la baisse du prix du BTC, la valeur des actifs sous gestion (AUM) de ces fonds est retombée à 107,65 milliards de dollars, ce qui constitue un plus bas depuis la fin du mois d’avril 2025 :

Valeur des actifs sous gestion des ETF Bitcoin spot américains

À présent, les ETF Bitcoin sont plus proches de retomber sous le palier symbolique des 100 millions de dollars d’AUM que de dépasser leur plus haut historique (ATH) du 6 octobre dernier à 169,54 milliards de dollars.

Par extension, le BTC tend également à sortir par le bas de son range compris entre 85 000 et 95 000 dollars, dans lequel évoluaient les prix depuis le mois de novembre :

Cours du BTC en données quotidiennes

Faute d'une reprise rapide, la situation actuelle pourrait donc être de mauvais augure pour la suite des évènements à moyen terme.

Du côté des autres ETF, ceux sur l’ETH ont cédé 155,61 millions de dollars jeudi, ce qui représente la 4e pire journée de l’année. Toutefois, ces sorties combinées à la baisse du prix de l’ETH font plonger l’AUM de ces fonds à 16,75 milliards de dollars, ce qui est le plus bas niveau depuis la mi-juillet 2025.

Pour les autres fonds, les volumes sont encore anecdotiques, à l’exception des ETF XRP, qui ont signé la 3e et pire journée de sorties depuis leur lancement, à raison de 92,92 millions de dollars de retraits. À présent, la valeur d’actifs sous gestion de ces fonds est de 1,21 milliard de dollars.

Sources : SoSoValue, TradingView

