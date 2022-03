Visa inaugure son programme pour aider les artistes à se familiariser avec les NFTs

Il ne se passe pas une journée sans une pluie de nouveautés au rayon des tokens non fongibles (NFTs). Et si de nombreux créatifs à travers le monde ont déjà plongé dans cet univers aussi fascinant que lucratif, la plupart restent perplexes face à cette révolution qui se déroule sous leurs yeux.

Pour les aider à apprivoiser ces nouvelles technologies, Visa vient de lancer un programme d’un an à destination des artistes du monde entier. Baptisé Visa Creator Program, il a pour objectif d’accélérer l’adoption des NFTs par les créatifs, qu’ils viennent de la mode, du cinéma, de la musique ou des arts visuels.

Pour les dizaines de millions d’artistes créant des contenus en ligne, les NFTs apportent une plus-value monumentale. En effet, pour la première fois, ils permettent de certifier l’authenticité et la propriété de biens et médias numériques publiés sur Internet. Les créateurs de contenus peuvent désormais vendre leurs vidéos, leur musique, leurs images, leurs GIF, etc., ce qui leur confère une nouvelle source de revenus.

Cuy Sheffield, responsable du département crypto chez Visa, s’est exprimé sur cette initiative visant à épauler les créateurs souhaitant s'impliquer dans l’univers des NFTs :

Visa a dévoilé le premier participant à son programme. Il s’agit ni plus ni moins de Micah Johnson, l’un des artistes les plus importants de l’univers des NFTs. Il est notamment connu pour avoir créé le personnage d’Aku, un jeune garçon noir rêvant de devenir astronaute, reconnaissable à son casque surdimensionné.

Creators like @Micah_Johnson3 are at the forefront of NFTs. His work with Visa is an exciting introduction to the Visa Creator Program, a global opportunity for digital creators & artists looking to deepen their understanding of NFT commerce. Learn more: https://t.co/oAQknwPdB4 pic.twitter.com/E6B9QVTyDl

— Visa (@Visa) March 30, 2022