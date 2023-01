Une unité spéciale est déployée pour retrouver les fonds des clients lésés de FTX

Alors que Sam Bankman-Fried vient de plaider non coupable face aux divers chefs d'accusation dont il est la cible, le procureur de Manhattan a décidé de mettre en place une unité spéciale chargée de retracer les fonds des clients de FTX.

« Jusqu'à que justice soit faite » pour les clients de FTX

Une unité spéciale totalement dédiée au retracement des fonds appartenant aux clients lésés de FTX va être mise en place, selon le bureau du procureur de Manhattan, aux États-Unis.

Plus globalement, cette unité sera chargée de veiller au bon déroulement des enquêtes et des procédures en cours concernant l'exchange en faillite, dont la gestion passée ne cesse de se révéler de plus en plus ahurissante.

Le procureur de Manhattan s'est montré ferme quant à sa volonté de faire la lumière sur l'affaire FTX :

« Le district sud de New York travaille sans relâche pour répondre à l'implosion de FTX. C'est un moment où tout le monde est sur le pont. [...] Nous lançons la SDNY FTX Task Force pour nous assurer que ce travail urgent continue, alimenté par toutes les ressources et l'expertise du SDNY, jusqu'à ce que justice soit faite. »

La création de cette unité intervient peu de temps après que Caroline Ellison et Gary Wang, qui occupaient tous deux des postes de premier rang au sein de l'empire FTX, aient plaidé coupables concernant les chefs d'accusation à leur encontre.

Ils ont par ailleurs accepté de coopérer avec la justice dans le cadre de son enquête concernant FTX et Sam Bankman-Fried.

Une affaire qui se complique pour SBF

Cette nouvelle unité sera dirigée par Andrea Griswold, la première adjointe du procureur de Manhattan, qui a notamment participé à l'enquête concernant l'écosystème Terra et l'effondrement de l'UST.

Elle sera accompagnée de diverses entités appartenant au district sud de New York (SDNY), notamment l'unité de fraude sur les valeurs mobilières et les marchandises, l'unité de corruption publique ou encore l'unité de blanchiment d'argent.

Jusqu'à aujourd'hui, c'étaient les procureurs respectifs de chaque unité citées précédemment qui étaient en charge de l'affaire. Ils opéreront donc désormais conjointement sous la direction de l'adjointe au procureur.

Sam Bankman-Fried, l'ex PDG de FTX, a récemment plaidé non coupable concernant les différents chefs d'accusation auxquels il fait face. Son procès est prévu pour le 2 octobre prochain, ce qui laisse un peu de répit aux divers organismes chargés de l'enquête.

Selon les estimations effectuées lors du dépôt de bilan de FTX au début du mois de novembre dernier, l'exchange cumule au moins 10 milliards de dollars de dettes et est redevable auprès d'au moins 100 000 créanciers.

Source : CNBC

