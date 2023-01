Sam Bankman-Fried plaide non coupable – Quand se déroulera le procès ?

L’ex-PDG de FTX Sam Bankman-Fried a comme prévu plaidé non coupable des chefs d’accusations qui pèsent sur lui. On en sait désormais plus sur la date du procès, et sur les nouvelles conditions de libération sous caution qui encadrent l’homme.