Sam Bankman-Fried acculé : ses collègues se liguent contre lui

Les choses se compliquent pour Sam Bankman-Fried : alors qu'il se retrouve confronté à 8 chefs d'inculpations, 2 de ses anciens lieutenants, à savoir Caroline Ellison et Gary Wang, ont accepté d'aider la justice dans leur enquête. Les 2 compères ont par ailleurs plaidé coupables aux différentes accusations qui leur sont reprochées.

Sam Bankman-Fried se retrouve isolé

Alors qu'ils fussent il n'y a pas si longtemps encore ses plus proches collaborateurs, Caroline Ellison et Gary Wang se sont tous deux ligués contre Sam Bankman-Fried, l'ancien PDG de FTX bientôt appelé à comparaitre aux États-Unis.

L'information a été révélée par les procureurs du district sud de New York (là où doit être entendu SBF), lesquels ont indiqué qu'ils avaient porté plainte à l'endroit de Caroline Ellison (ex-PDG d'Alameda Research) et de Gary Wang (cofondateur de FTX) afin d'obtenir leur coopération dans le cadre de leur enquête sur FTX.

Via un communiqué, le procureur américain Damian Williams a indiqué que les anciens collègues de Sam Bankman-Fried avaient tous deux plaidé coupables et avaient accepté de coopérer avec la justice.

Statement of U.S. Attorney Damian Williams on U.S. v. Samuel Bankman-Fried, Caroline Ellison, and Gary Wang pic.twitter.com/u1y4cs3Koz — US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 22, 2022

Le procureur en a profité pour inviter toute personne étant en cause dans l'effondrement de FTX à venir se présenter à la justice d'elle-même :

« Permettez-moi de réitérer un appel que j'ai lancé la semaine dernière. Si vous avez contribué à la mauvaise gestion de FTX ou Alameda, c'est le moment de prendre les devants. Nous avançons rapidement, et notre patience n'est pas éternelle. »

Par ailleurs, Damian Williams a également confirmé l'information selon laquelle SBF était en route vers les États-Unis :

« Sam Bankman-Fried est maintenant sous la garde du FBI et est sur le chemin du retour aux États-Unis. Il sera transporté directement dans le district sud de New York, et il comparaîtra devant un juge de ce district dès que possible. »

Sans citer de nom particulier, le procureur a indiqué que la justice prévoyait également de porter plainte contre d'autres personnalités impliquées dans l'empire de FTX.

Des accusations graves contre les 2 compères

En parallèle des procureurs cités précédemment, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ont toutes deux déposées des accusations civiles à l'encontre de Caroline Ellison et de Gary Wang.

Le président de la SEC, Gary Gensler lui-même, a publié un communiqué afin de clarifier ce qui était reproché aux 2 compères :

« Dans le cadre de leur tromperie, nous alléguons que Caroline Ellison et Sam Bankman-Fried ont comploté pour manipuler le prix de FTT, un token de plateforme d'échange qui faisait partie intégrante de FTX, pour soutenir la valeur de leur château de cartes. [...] Nous alléguons en outre que Mme Ellison et M. Wang ont joué un rôle actif dans un plan visant à abuser des actifs des clients de FTX pour soutenir Alameda et fournir des garanties pour les opérations sur marge. »

Concernant la CFTC, cette dernière accuse Caroline Ellison de fraude et de fausses déclarations, et affirme que Gary Wang aurait mis en place des fonctions cachées sur la plateforme FTX permettant à Alameda Research de puiser dans ses réserves de façon « illimitée ». Par ailleurs, il apparait que le système de trading d'Alameda Research privilégiait sa propre plateforme, notamment en réduisant le temps de ses transactions ou en dissimulant certaines données.

Bien sûr, les fonds dont il est question ici appartenaient aux clients de FTX.

Source : New York Times

Source image : FTX Bankruptcy, common creative license

