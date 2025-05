Trillion Dollar Security, ou comment Ethereum veut devenir l’infrastructure financière la plus sûre du monde

L'Ethereum Foundation vient de dévoiler « Trillion Dollar Security (1TS) », un projet conséquent visant à lui permettre de sécuriser des milliers de milliards de dollars on-chain avec une sécurité maximale. On vous décortique cette feuille de route qui annonce peut-être un réveil de l'écosystème Ethereum, sérieusement mis à mal ces derniers mois.

Un nouveau cap pour la blockchain Ethereum

L’Ethereum Foundation veut franchir un palier. Avec l’initiative « Trillion Dollar Security », la première blockchain de smart contracts se donne pour mission d’atteindre un niveau de fiabilité suffisant pour protéger, à terme, plusieurs milliers de milliards de dollars d’actifs on-chain.

L’objectif est double : permettre à des milliards de personnes de « stocker sereinement plus de 1 000 dollars » sur Ethereum, et garantir que des contrats ou applications décentralisées puissent gérer des sommes colossales, équivalentes à celles d’un État ou d’une grande banque centrale, le tout avec une sécurité sans pareil.

Ce projet sera piloté par Fredrik Svantes, spécialiste de la sécurité des protocoles chez Ethereum, et Josh Stark, membre de l’équipe de direction. Ils s’entourent de 3 experts reconnus dans l’écosystème : samczsun (SEAL), Mehdi Zerouali (Sigma Prime) et Zach Obront (Etherealize). Tous trois ont une solide expérience de terrain dans l’audit, la détection de vulnérabilités et la recherche appliquée.

Une feuille de route structurée autour de 3 chantiers clés

La première étape consistera à établir une cartographie précise des points faibles à tous les niveaux du réseau. Expérience utilisateur, sécurité des portefeuilles, outils de développement, dépendances logicielles, couche consensus, infrastructure DNS… Rien ne sera laissé de côté. L’écosystème sera mis à contribution pour faire remonter les cas d’usage problématiques et participer à un diagnostic global.

Une fois les priorités établies, la fondation lancera des améliorations concrètes : correctifs à court terme, projets d’investissements à plus long horizon ou encore accompagnement des développeurs sur les briques critiques. Le but n’est pas seulement de colmater les brèches, mais plutôt de rendre l’ensemble de la stack Ethereum plus robuste face aux menaces actuelles comme aux attaques futures.

Enfin, Ethereum veut rendre ses garanties de sécurité plus lisibles. L’initiative prévoit un effort de documentation, de comparaison et de pédagogie pour que les utilisateurs et les entreprises puissent comprendre où le réseau se situe, et comment il se distingue des blockchains concurrentes ou des systèmes bancaires traditionnels.

Une initiative bienvenue, à une heure où la confiance envers la blockchain a sérieusement été mise à mal ces derniers temps, avec un cours de l'ETH en berne. Toutefois, suite au déploiement de la mise à jour Pectra, ce dernier s'est réveillé, avec une hausse de 30 % sur 30 jours.

Le fait qu'Ethereum demeure le choix privilégié pour accueillir les RWA, notamment le fonds BUIDL de BlackRock, n'y est pas pour rien non plus. Et l'initiative dont nous parlons aujourd'hui pourrait encourager encore plus d'institutionnels à se joindre au mouvement.

Source : Ethereum Foundation

