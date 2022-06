Three Arrows Capital (3AC) subit les appels de marges et les liquidations de ses créanciers

3AC fait face à une série de liquidations

Three Arrows Capital (3AC), le fonds d’investissement en cryptomonnaies singapourien, connaît des jours difficiles suite à des liquidations. En effet, plusieurs acteurs de notre écosystème confirment ou laissent entendre que des positions de la société ont été coupées, suite à des appels de marges non satisfaits.

Si nous évoquions déjà cette situation il y a quelques jours, de nouveaux éléments sont depuis apparus. The Wall Street Journal a affirmé que 3AC avait recruté des conseillers juridiques et financiers pour surmonter la situation.

Parmi les options envisagées pour surmonter la crise, la société considère aussi bien la vente d’actifs, que le rachat par une autre entreprise. Kyle Davies, le cofondateur de 3AC, admet la situation critique, mais espère tout de même trouver des solutions :

« Nous avons toujours été convaincus par la crypto et nous le sommes toujours. Nous nous engageons à résoudre les problèmes et à trouver une solution équitable pour toutes les parties prenantes. »

Selon nos confrères de The Block, BitMEX a annoncé que 3AC avait subi 6 millions de dollars de liquidations sur la plateforme. Une situation similaire aurait eu lieu du côté de FTX, mais aucun chiffre précis n’a été dévoilé.

D’autre part, Derebit, qui propose le trading d’options en cryptomonnaies, confirme que Three Arrows Capital est actionnaire de la société depuis février 2020. Elle insiste également sur le fait que, même si certaines positions sont potentiellement insolvables sur la plateforme, cela n’affectera pas les fonds des autres clients. Cela serait aussi valable, même si aucune de ces dettes ne venait à être remboursée :

We can confirm that Three Arrows Capital is a shareholder of our parent company since February 2020. — Deribit (@DeribitExchange) June 16, 2022

Il est important de souligner que chaque société en compte avec Three Arrows Capital, assure que l’effet de contagion sur leurs autres clients n’est pas à l’ordre du jour.

L’analyse des adresses

Le travail d’analyse on-chain du Professeur Chaîne, qui intervient sur notre groupe privé le Grille-Pain, nous a permis de mettre en lumière des adresses appartenant à 3AC, en plus de celles déjà identifiées par la communauté. L’une d’elles nous montre que des mesures d’urgence ont été prises il y a quelques jours, afin de dégager de la liquidité :

Mouvements sur l’adresse 0x3ba21b6477f48273f41d241aa3722ffb9e07e247

Dans l’ordre chronologique, l’encadré rouge nous montre l’arrivée de plusieurs milliers d’ETH, depuis deux adresses de 3AC. Ces ETH sont ensuite utilisés pour rembourser de la dette sur le protocole Aave (AAVE) et de la liquidité est ensuite retirée. Ainsi, les deux transactions de type Withdraw de cet encadré correspondent à un total de 30 000 stETH.

Nous arrivons dans un second temps dans l’encadré orange. Celui-ci nous montre que ces 30 000 stETH sont échangés à perte contre 28 340 ETH via 0x Protocole. Cela permet à nouveau de rembourser de la dette sur Aave et de retirer 39 500 stETH. De telles transactions ont régulièrement été répétées au cours des derniers jours. Cela implique souvent des montants s’élevant à plusieurs millions, voir dizaines de millions de dollars.

Les éléments soulignés ici illustrent l’idée selon laquelle le fonds spéculatif a dû procéder à des ventes d’actifs pour éponger les pertes. Dans le même temps, cela met en valeur le fait que 3AC participe à la perte de parité entre l’ETH et le stETH, afin de surmonter ces liquidations. L’écart entre les deux actifs est actuellement de 6,2 % environ.

Ces décisions de vendre à perte viennent du fait que la société ne pouvait plus honorer le collatéral nécessaire au maintien de ses emprunts, sur des plateformes telles que Aave ou Compound (COMP). Compte tenu du bruit ambiant au sein de la communauté crypto, il est difficile, à l’heure actuelle, de trier le vrai du faux pour établir un inventaire précis des pertes.

D’autres pertes potentielles

Divers éléments laissent également penser que 3AC a subi des liquidations sur d’autres plateformes. Mais il convient de rester prudent sur ces affirmations. En effet, Zac Prince, par exemple, le PDG de BlockFi certifie publiquement la liquidation d’un client très important, mais il n’en dévoile pas l’identité pour le moment :

BlockFi’s risk management practices and systems allow us to act decisively to mitigate risk in accordance with our contracts. These actions may include margin calls and asset liquidation when appropriate. — Zac Prince (@BlockFiZac) June 16, 2022

Une déclaration similaire a également été faite par Michael Moro, le PDG de Genesis Trading :

1/While our policy is to never address specific client activity, we think it's prudent to provide clarity and transparency to the market in times of great volatility and speculation. We want our counterparties and clients to know the following: — Michael Moro (@michaelmoro) June 17, 2022

Là encore, Three Arrows Capital n’est pas cité explicitement par souci de confidentialité. C’est pourquoi nous ne pouvons que supposer et non affirmer qu’il s’agisse bien de la société. Par ailleurs, BlockFi et Genesis Trading soulignent, eux aussi, que les fonds de leurs clients ne sont pas impactés dans cette affaire.

Afin d’établir un panorama de la situation, Alex Svanevik, le PDG de Nansen, une plateforme d’analyses de portefeuilles, invite toutes les entités en compte avec 3AC à se manifester :

Keeping a tally of entities w/ liabilities against 3AC. Feel free to DM if you were affected. — Alex Svanevik🐧 (@ASvanevik) June 18, 2022

Sous cette conversation Twitter, nous retrouvons effectivement des noms que nous avons déjà évoqués dans cet article.

Ce contexte de crise met bon nombre d’entreprises en difficulté. Ainsi, nous constatons chaque jour que cette baisse génère une sorte de sélection naturelle, parmi les stratégies qui ont été adoptées jusque-là. Si certains ressortiront plus forts de ce bear market, tout le monde ne s’en relèvera pas et nul doute que nous verrons d’autres affaires similaires apparaître à l’avenir.

Sources : The Wall Street Journal, Adresses de 3AC, Etherscan, Données sur le stEHT

