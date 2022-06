Un Américain assigne Elon Musk en justice pour avoir « influencé » le cours du Dogecoin (DOGE)

Une influence du milliardaire sur le cours des cryptomonnaies ?

Décidément, le milliardaire Elon Musk fait encore parler de lui : ce dernier est actuellement poursuivi en justice par un investisseur de Dogecoin (DOGE) qui lui réclame près de 258 milliards de dollars de dommages et intérêts. Par ailleurs, l'action s'étendrait sur ses deux entreprises, Tesla et SpaceX.

En effet, un plaignant nommé Keith Johnson, a déposé un recours auprès du tribunal fédéral de Manhattan. Ce dernier accuse Elon Musk d'avoir mis en place un système pyramidal pour soutenir le prix de cette cryptomonnaie.

En d'autres termes, il reproche au milliardaire d'avoir vanté les mérites du Dogecoin et d'avoir entraîné des « pump and dump » sur son cours. Dans son recours, le plaignant argue :

« Les défenseurs savaient depuis 2019 que le Dogecoin n'avait aucune valeur et pourtant ils en ont fait sa promotion pour profiter de son commerce. Elon Musk a utilisé son influence d'homme le plus riche du monde pour opérer et manipuler le système pyramidal Dogecoin pour le profit, l'exposition et l'amusement. »

L'avocat de Johnson n'a pas encore répondu sur l'objet de la plainte et son contenu. Ce qui est certain, c'est que le plaignant réclame près de 86 milliards de dollars de dommages et intérêts.

Cette somme représenterait ce que les investisseurs ont perdu, en ayant investi dans le Dogecoin, depuis qu'Elon Musk a commencé à tweeter sur ce sujet. En ce sens, la plainte indique :

« La chute du Dogecoin a commencé à peu près au moment où Elon Musk est apparu dans l'émission Saturday Night Live de NBC et, jouant le rôle d'un expert financier fictif dans l’émission parodique Weekend Update, a qualifié le Dogecoin d'arnaque. »

Dans sa démarche, Keith Johnson demanderait le triplement de cette indemnisation, soit 258 milliards de dollars.

Enfin, outre l'indemnité, le plaignant souhaite également une ordonnance interdisant Elon Musk, et ses sociétés, de promouvoir le Dogecoin.

Un milliardaire actif concernant les cryptomonnaies

Elon Musk demeure actif sur les réseaux sociaux sur le sujet des cryptomonnaies, notamment sur le Bitcoin (BTC) et le Dogecoin.

Certains de ses tweets ont d'ailleurs provoqué des hausses importantes de leurs cours, mais aussi des baisses, quand celui-ci faisait des déclarations fracassantes sur le Bitcoin.

Bien évidemment, cela avait également des répercussions sur le Dogecoin.

Il est vrai que certains sceptiques étaient devenus lassés de l'influence du milliardaire sur le cours des cryptomonnaies. Cela inquiétait aussi la crypto-communauté.

Aussi, en juillet 2021, Elon Musk avait répondu à ses accusations de « pump and dump ». Il indiquait :

« D’accord, il m’arrive de faire du pump, mais pas du dump. Je ne crois vraiment pas en l’idée de faire grimper le prix pour ensuite vendre. »

Ces arguments apparaissent fragiles et ne convainquent pas réellement la communauté.

Quoiqu'il en soit, l'affaire est à surveiller, et il ne fait aucun doute qu'elle fera réagir les réseaux sociaux dans les heures et jours qui viennent.

Sources : média Bloomberg et média Reuters

Affaire : Johnson v. Musk et al, U.S. District Court, Southern District of New York, No. 22-05037

