Tether revient sur son ambition de lever 20 milliards de dollars

Le géant Tether est revenu sur son ambition initiale de lever 20 milliards de dollars. La société ferait face à une certaine réticence des investisseurs, dans un contexte de défiance pour les cryptomonnaies.

Tether ne lèvera probablement pas 20 milliards de dollars

Dans un contexte de chute des cryptomonnaies, avec des revenus qui ont baissé en 2025, Tether appuie sur la pédale de frein. Alors que l’entreprise ambitionnait de lever 20 milliards de dollars, pour atteindre une valorisation de 500 milliards de dollars, elle a revu ses objectifs à la baisse.

Le PDG de Tether, Paolo Ardoino, a en effet mesuré les déclarations précédentes de l’entreprise, dans une interview auprès du Financial Times. Il a estimé que la somme de 20 milliards de dollars n’était plus un but précis :

Ce chiffre n’est pas notre but. C’est le maximum que nous sommes prêts à vendre. Si nous ne vendions rien, nous serions tout aussi contents.

💡 Tout comprendre à Tether (USDT), le géant des stablecoins

Selon le Financial Times, les conseillers de Tether auraient plutôt suggéré une levée de fonds de l’ordre de 5 milliards de dollars. Par ailleurs, les investisseurs qui ont des parts dans l’entreprise seraient réticents à vendre.

Acheter de la crypto sur Binance, l'exchange n°1 dans le monde

Des milliards de dollars de profit

Tether étant une société privée non cotée en Bourse, elle sélectionne elle-même ses investisseurs. Ceux-ci sont peu nombreux : l’entreprise génère des milliards de dollars de profit et n’a a priori pas besoin d’attirer une masse d’investisseurs.

C’est une situation extrêmement favorable, qui ne force pas Tether à des levées de fonds, toujours selon Paolo Ardoino. Ce dernier tacle au passage les sociétés du secteur de l’intelligence artificielle, qui lèvent des milliards sans faire de profits :

Les entreprises d’IA réalisent les mêmes profits que nous, sauf qu’il y a un signe « moins » devant.

Il faut cependant noter que Tether a vu ses profits chuter nettement en 2025, la faute à la dégringolade du cours du Bitcoin, selon le PDG. L’entreprise s’est largement tournée vers l’or ces derniers mois, qu’elle accumule à un rythme effréné.

👉 A lire à ce sujet – Tether va devenir la « banque centrale de l’or », selon son PDG

Il reste probable que l’entreprise atteigne une valorisation de 500 milliards de dollars, étant donné sa place prédominante et l’attrait actuel pour les stablecoins. Mais cela pourrait prendre plus de temps que prévu, dans un bear market qui pourrait s’éterniser.

Achetez de l'or en toute simplicité avec GOLD Avenue

30 € de réduction dès 900 € d'achat avec le code CRYPTOAST

Source : Financial Times

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.