Strategy, Bitmine : les Crypto Treasury Companies défient le bear market

Malgré la baisse du marché, les plus grandes Crypto Treasury Companies du monde continuent d'accumuler des tokens. C'est le cas de Strategy, l'entreprise de Michael Saylor, première Bitcoin Treasury au monde.

Strategy et Bitmine accumulent massivement malgré la chute des prix

Rien n'arrête les achats. Avec un nouvel achat de 2 486 Bitcoins, Strategy possède désormais 717 131 BTC, loin devant les autres entreprises. Comme MARA Holding, la 2e Bitcoin Treasury Company du monde, qui ne possède « que » 53 250 BTC.

Strategy détient à présent 3,4 % de l'offre totale de Bitcoin en circulation. Si nous tenons compte des Bitcoins perdus, la part de marché détenue par Michael Saylor est encore plus importante.

En ce qui concerne la première Ethereum Treasury Company du monde, Bitmine, le tableau est équivalent. L'entreprise, dirigée par la légende de Wall Street Thomas Lee, a commencé son accumulation d'Ethers le 30 juin 2025, au cœur de la folie des Crypto Treasury Company.

En seulement quelques mois, l'entreprise s'est imposée comme un poids lourd dans ce secteur critiqué. Avec un nouvel achat la semaine dernière de 45 759 Ethers, la société détient désormais 4 371 500 ETH, soit 3,62 % de l'offre totale d'Ethereum.

Pourtant, l'objectif de Thomas Lee n'est pas encore atteint. L'homme d'affaires vise 5 % de la supply d'Ethers. Entre-temps, il a déjà commencé à staker 3 millions d'ethers qui lui rapportent 176 millions de dollars par an.

Pour rappel, les Crypto Treasury Company accumulent une cryptomonnaie en particulier afin de devenir une manière détournée d'investir sur la crypto en question. Une méthode particulièrement intéressante par le passé, lorsque les ETF n'étaient pas répandus.

Les actions des Treasury companies étant cotées en bourse, elles étaient accessibles à tout le monde, institutions financières comprises, contrairement aux cryptomonnaies.

Cependant, le principe de ces entreprises n'est pas seulement d'accumuler des cryptomonnaies. L'activité principale de ces entreprises génèrent très peu d'argent par rapport aux montants investis dans l'achat de crypto. Elles doivent donc avoir recours à deux sources de financement : émission de dette et vente d'actions.

La vente d'actions dilue le patrimoine des investisseurs, et ne doit se faire qu'en échange d'un achat de cryptomonnaie suffisamment important pour que, in fine, le nombre de crypto détenu par action ait augmenté. C'est ce qu'on appelle le Yield, également mesuré par le mNAV (market Net Asset Value).

Le modèle des Treasury Companies sous pression

Or, dans cette période de marché baissier, plusieurs experts ont pointé du doigt l'incapacité pour ces entreprises, même les plus importantes comme Strategy, à augmenter le Yield au cours de leurs derniers achats de Bitcoin.

Si les achats se maintiennent, ce qui est un signe positif pour les investisseurs, le modèle de ces entreprises est scruté de toute part. Beaucoup de personnes s'attendent à voir une hécatombe dans ce secteur au cours du bear market. Ces entreprises trouveront-elles les ressources nécessaires pour se réinventer et maintenir leur cap ? L'avenir nous le dira.

