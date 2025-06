Strategy aurait 91 % de chances d'être éligible au S&P 500 en juillet, d'après cet analyste

Sur le seul critère de la capitalisation, Strategy serait largement éligible à une entrée dans le célèbre indice S&P 500. Toutefois, d’autres points doivent être respectés, ce qui a retardé l’entrée de l’entreprise dans l’indice, malgré sa 95e place au classement des plus grandes entreprises américaines, avec 105,31 milliards de dollars, là où le minimum requis est de 20,5 milliards de dollars.

Pour autant, l’analyste Jeff Walton a partagé une vidéo hier sur X, dans laquelle il explique que l’action MSTR a 91 % de chances d’être éligible à rejoindre le S&P 500 dans 6 jours.

En effet, le 2e trimestre de l’année touche à sa fin et les résultats financiers d’une entreprise font partie des critères de l’indice. L’enjeu majeur ici est la nécessité d’enregistrer 4 trimestres consécutifs avec des bénéfices, ce qui pourrait être rendu possible avec la règle comptable adoptée par Strategy au 1er janvier.

👨‍🏫 Comment acheter des actions MSTR de Strategy ?

Cela intègre notamment la réévaluation des avoirs en Bitcoin (BTC) selon leur valeur marchande, et Jeff Walton avance ainsi le prix de 95 240 dollars, sous lequel le BTC ne devrait pas chuter, soit une différence d’environ 10 % par rapport au moment où la vidéo a été tournée. Ainsi, son estimation de 91 % de chances réside dans ses observations du comportement de l’actif sur des périodes de 6 jours :

En remontant au 17 septembre 2014, sur une période de 6 jours, le prix du Bitcoin a chuté de plus de 10 % 343 fois. Sur ces autres périodes de 6 jours, il n’a pas chuté de plus de 10 % 3 585 fois. Donc 8,7 % de ces périodes de 6 jours ont chuté de plus de 10 %, les 91 % restant de ces périodes n’ont pas chuté de 10 %.