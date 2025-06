Anthony Pompliano veut lancer une BTC treasury company avec 1 milliard de dollars

L’influenceur et investisseur Anthony Pompliano s’associe à Columbus Circle Capital via un SPAC pour créer ProCap Financial, une société cotée qui ambitionne de détenir jusqu’à 1 milliard de dollars de BTC et générer des revenus sur ses avoirs.

L'ambition d'une trésorerie 100 % Bitcoin

Anthony Pompliano, fondateur de ProCap BTC, s’apprête à fusionner sa structure avec le SPAC Columbus Circle Capital I (CCCM) pour donner naissance à ProCap Financial. Et il a en tête un objectif bien ambitieux : mettre en place une trésorerie en Bitcoin qui ira jusqu'à 1 milliard de dollars, et viser une cotation au Nasdaq une fois le feu vert de la SEC obtenu.

Pour préparer ce déploiement, Anthony Pompliano a déjà sécurisé plus de 750 millions de dollars via son financement initial – 516,5 millions en actions privilégiées et 235 millions en obligations convertibles. Un record pour ce type de structure. Moins de 24 heures après l’annonce, ProCap BTC a acheté 3 724 bitcoins au prix moyen de 103 785 dollars l’unité, premier jalon concret de la stratégie.

Au sein du communiqué de presse de Columbus Circle Capital Corp, Anthony Pompliano s'est exprimé sur sa stratégie :

Le système financier traditionnel est en train d’être bouleversé par le Bitcoin. Notre objectif est de bâtir une plateforme qui non seulement accumulera du Bitcoin sur notre bilan, mais mettra aussi en place des solutions à risque maîtrisé pour générer des revenus et des profits à partir de ces réserves.

Parmi les investisseurs de la levée de fonds figurent des fonds institutionnels et crypto de renom comme Magnetar, Pantera, Blockchain.com, FalconX, ainsi que des groupes financiers tels que Susquehanna ou Jane Street.

Vers une généralisation des trésoreries Bitcoin ?

Le projet de Anthony Pompliano s'inspire clairement de Strategy, la société de Michael Saylor, qui en est à 592 100 BTC accumulés à la date du 15 juin 2025 grâce à des achats réguliers. Mais il compte aller encore plus loin : ProCap prévoit d’exploiter ses BTC via des produits de prêt, dérivés, trading et autres services financiers.

Notre objectif est non seulement d’acquérir du Bitcoin pour notre bilan, mais aussi de mettre en place des solutions atténuant les risques pour générer des revenus durables et des profits à partir de nos avoirs.

🗞️ En lien — Zoom sur les Bitcoin Treasuries qui accumulent des milliers de Bitcoin pour leur entreprise

Il n'est pas le seul : la vague d’entreprises convertissant leur trésorerie en Bitcoin est de plus en plus importante. À la suite de Strategy, il y a eu Twenty One Capital, adossé à Tether et SoftBank, avec 42 000 Bitcoin en ligne de mire. Même GameStop, autrefois détaillant vidéoludique, a récemment consacré plus d’un demi-milliard de dollars à l’achat de Bitcoin pour diversifier son bilan.

Cette ruée est encouragée par la Maison-Blanche : le président Donald Trump, ouvertement pro-crypto, pousse désormais à la constitution d’une réserve stratégique nationale de Bitcoin et allège la réglementation pour les sociétés cotées qui souhaitent détenir des cryptomonnaies.

Source : communiqué de presse

