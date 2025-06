Stablecoins : le GENIUS Act ouvre la voie à un marché de 2 000 milliards de dollars

Adopté en séance mercredi 11 juin, le GENIUS Act se rapproche d’un vote final au Sénat. Soutenu par Donald Trump et porté par le Trésor, ce texte pourrait faire exploser le marché des stablecoins adossés au dollar, estimé à plus de 2 000 milliards de dollars d’ici 2028. Un moment charnière pour la cryptosphère qui pourrait redéfinir l’usage du dollar dans le Web3.

Le GENIUS Act franchit une étape clé au Sénat

Le marché des stablecoins en dollars s’apprête à entrer dans une nouvelle ère. Mercredi, le Sénat américain a voté à 68 voix contre 30 en faveur de la clôture du débat sur le GENIUS Act (Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act), ouvrant la voie à un vote final imminent.

Devant la commission des crédits, le secrétaire au Trésor Scott Bessent a défendu cette feuille de route :

Je pense que 2 000 milliards de dollars est un chiffre très raisonnable, et je peux facilement imaginer qu’il soit largement dépassé.

Pour Bill Hagerty, sénateur à l’origine du projet, cette loi « consolidera la position fiscale des États-Unis et cimentera le rôle du dollar comme monnaie de réserve ». Le président Donald Trump, qui veut signer le texte « avant août », voit dans ces stablecoins un atout géopolitique majeur pour le dollar.

Si le vote définitif aboutit, le marché des stablecoins, déjà évalué à 263 milliards de dollars selon Bill Hagerty, pourrait connaître une expansion sans précédent.

Une législation sur les stablecoins, soutenue par des bons du Trésor des États-Unis, créera un marché qui développera l'utilisation du dollar américain grâce à ces stablecoins dans le monde entier.

Les acteurs traditionnels se positionnent déjà

La perspective d’un cadre clair attise l’appétit de Wall Street. Brian Moynihan, directeur général de Bank of America, a confirmé que la banque « n’a plus le choix » si elle ne veut pas se faire dépasser dans cette course, et prépare son propre token indexé sur le dollar. D’autres établissements — JPMorgan, State Street ou encore Citi — testent également des prototypes internes, misant sur une adoption rapide dans les règlements interbancaires.

Côté émetteurs crypto-natifs, Circle a effectué début juin une entrée fracassante au New York Stock Exchange : l’action CRCL a bondi de 235 % lors de sa première séance, signe d’un appétit intact pour les business models basés sur les stablecoins.

Cette ferveur boursière, alliée aux flux records vers USDT et USDC, alimente déjà la liquidité du Bitcoin et d’Ethereum, dont les volumes se règlent en grande partie via ces tokens en dollar.

Pour les analystes, la combinaison d’un encadrement législatif et de l’arrivée de géants bancaires pourrait multiplier par dix la capitalisation d’ici à 2028. Reste à savoir si la promesse de transparence et de sécurité qu’exige le GENIUS Act suffira à lever les dernières réticences politiques — Elizabeth Warren en tête — qui craignent toujours un « effet bombe à retardement » sur le système financier.

Source : Bloomberg

