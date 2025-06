Le Sénat américain vote pour faire avancer le Genius Act, un pas décisif pour les stablecoins

Dans la nuit du 11 juin, le Sénat des États-Unis a voté à une large majorité pour clore les débats sur le GENIUS Act, premier texte fédéral entièrement consacré aux stablecoins. Derrière ce vote sans appel de 68 voix contre 30, le dossier avance à grande vitesse, mais la bataille politique n’est pas terminée.

Une législation clé adoptée par le Sénat pour encadrer les stablecoins

Ce mercredi 11 juin, les sénateurs ont adopté la procédure de clôture pour le GENIUS Act (Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act), à 68 voix contre 30, une proposition de loi visant à réguler les stablecoins, ces cryptomonnaies adossées à des actifs stables comme le dollar.

Ce vote marque l’activation de la procédure de « cloture », qui permet de mettre fin aux débats et d’ouvrir la voie au vote final, attendu dès lundi prochain, sauf accord entre les leaders des partis pour l’avancer. Le texte est soutenu notamment par Tim Scott, président républicain de la Commission bancaire du Sénat :

Soyons clairs, cela s’est produit parce que nous avons pris les devants. À ceux qui doutaient du bipartisme à Washington, prouvons-leur le contraire.

Le texte impose un adossement à hauteur de 100 % en dollars ou actifs liquides équivalents pour tous les stablecoins et des audits annuels pour les émetteurs dont la capitalisation dépasse 50 milliards dollars. Il ajoute aussi des garde-fous antim blanchiment et restreint la possibilité pour des sociétés non financières de lancer leur propre token.

Malgré cet enthousiasme, le texte a rencontré une opposition au sein même du Parti démocrate. Parmi les votes contre, on retrouve Chuck Schumer, chef de la minorité démocrate, ainsi que Elizabeth Warren et Amy Klobuchar.

Une dynamique politique influencée par Donald Trump

Ce texte a été fortement soutenu par le président américain, qui se dit pro-crypto lui-même. Ainsi, la Maison-Blanche a annoncé officiellement que si le GENIUS Act lui était présenté « dans sa version actuelle », Donald Trump serait prêt à le signer directement.

Le GENIUS Act n’est que la première pièce d’un puzzle législatif plus large. La Chambre des représentants planche sur son propre texte, le Stablecoin Transparency and Accountability for a Better Ledger Economy Act, adopté en commission par 32 voix contre 17 en mai. Les deux chambres devront harmoniser leurs positions pour fusionner les textes, avec des points de friction concernant notamment la régulation des acteurs étrangers comme Tether.

Pendant ce temps, les enjeux autour des stablecoins ne cessent de grossir : l’offre mondiale de stablecoins pèse déjà 247 milliards dollars, soit près de 10 % de la monnaie fiduciaire en circulation aux États-Unis (2 400 milliards dollars).

Cette croissance attire aussi la Maison-Blanche. Les conseillers de Donald Trump ont annoncé qu’ils recommanderaient la promulgation du GENIUS Act, et la société World Liberty Financial, liée au président, vient de lancer USD1, un stablecoin indexé sur le dollar.

Source : The Block

