Des stablecoins à la Deutsche Bank ? La plus grande banque d’Allemagne pourrait bientôt se lancer

Tandis que bon nombre de géants du secteur bancaire se sont déjà plongés dans la tokenisation et les stablecoins, ce pourrait bientôt être au tour de la Deutsche Bank. Retour sur les dernières déclarations de l’un de ses responsables.

La Deutsche Bank étudie la tokenisation et les stablecoins

Alors que les cryptomonnaies, et plus particulièrement Bitcoin (BTC), sont souvent présentées comme des solutions concurrentes aux monnaies fiduciaires, qui aurait pu parier il y a quelques années encore que les stablecoins prendraient autant d’importance ? C’est pourtant un phénomène qui prend une ampleur bien concrète, avec de plus en plus d’initiatives de la part d’acteurs non crypto-natifs.

Dans des propos rapportés par Bloomberg, Sabih Behzad, responsable de la transformation « actifs numériques et devises » de Deutsche Bank, a fait état des travaux de la banque sur cette catégorie d’actifs. Ainsi, plusieurs chantiers seraient à l’étude au sein de plus grande banque d’Allemagne au sujet des stablecoins, allant de l’émission de son propre token au lancement d’une « solution de dépôt tokenisée pour les paiements ».

Par ailleurs, l’intéressé revient sur les dernières nouveautés du secteur, semblant notamment faire écho aux récentes rumeurs entourant JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup et Wells Fargo :

Nous constatons clairement la dynamique des stablecoins, conjuguée à un environnement réglementaire favorable, notamment aux États-Unis. Les banques disposent d’un large éventail d’options pour s’engager dans le secteur des stablecoins, allant de la gestion de réserves à l’émission de leur propre stablecoin, seules ou au sein d’un consortium.

Du côté de la tokenisation, nous pouvons aussi rappeler les dernières avancées de BNP Paribas avec son fonds tokenisé. En outre, cela nous amène inévitablement à revenir sur le fonds BUIDL de BlackRock et Securitize, lui-même pouvant s’apparenter à un stablecoin adossé au dollar et porteur de rendements. Lors de l’écriture de ces lignes, ledit fonds est d'ailleurs capitalisé à hauteur de 2,9 milliards de dollars.

Comme un symbole de cette popularité croissante des stablecoins, Circle, l’émetteur de l’USDC, a affolé les compteurs cette semaine lors de son introduction en bourse, avec une hausse de 168 %.

À l’image de nombreux autres géants bancaire, le plongeon de Deutsche Bank dans la tokenisation semble maintenant n'être plus qu’une question de temps.

Source : Bloomberg

