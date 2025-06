Souscrire un crédit Lombard avec ses Bitcoins, est-ce vraiment une bonne idée ?

Alors que les banques suisses commencent à reconnaître le Bitcoin comme actif digne de confiance pour des crédits Lombard, un paradoxe se dessine entre l’émancipation promise par le BTC et la nécessaire intégration dans un système financier traditionnel rigide. Cette évolution soulève une interrogation cruciale : jusqu’où peut-on préserver la souveraineté individuelle tout en acceptant les contraintes des institutions établies ?

Du Bitcoin contre du cash : le BTC reconnu comme collatéral de confiance

Delubac, Swissquote et plus récemment Mt Pelerin proposent aujourd'hui des crédits Lombard contre du Bitcoin. L'offre est simple : vous déposez des cryptomonnaies en collatéral (Bitcoin, Ether, etc.), et la société vous prête de l'argent en échange. Cela entend une infrastructure centralisée et une banque qui faisait office d'intermédiaire avec des clés privées et donc les fonds détenus par une autorité et non par le client.

Effectivement, le crédit Lombard est historiquement réservé à une clientèle fortunée détenant des actifs financiers traditionnels comme des actions, de l'or ou des objets de valeur. Ce dernier permet à ces individus de mobiliser leur portefeuille comme garantie et emprunter facilement afin de ne pas liquider le patrimoine établi.

Grâce à cette proposition de crédit Lombard crypto, les détenteurs de BTC ou d’ETH peuvent désormais accéder à de la liquidité en monnaie fiat, tout en conservant leur exposition aux cryptomonnaies.

Intégrer ces principes dans un produit bancaire suisse, souvent reconnu comme le symbole du « conservatisme financier », marque un tournant décisif : la reconnaissance implicite de la légitimité économique du bitcoin comme réserve de valeur. Nous pouvons dire que cela revient à faire de cet actif longtemps marginalisé, un collatéral digne de confiance, au même titre que l’or.

BTC en garantie, mais à quel prix ?

Cependant, même si cette intégration semble être une victoire, elle soulève aussi des questions sur le risque de « capture » de cet outil révolutionnaire qu'est le Bitcoin, par les institutions qu’il souhaite contourner.

En effet, le crédit Lombard adossé à des cryptos reste fortement contraint. Par exemple, le ratio prêt-valeur (LTV) est plafonné à 40 %, ce qui limite considérablement le montant qu'il est possible d'emprunter par rapport à la valeur de ses actifs.

Descriptif de l'offre de crédit Lombard de la plateforme Mt Pelerin

De plus, ce type de crédit n’est accessible que depuis certaines juridictions, excluant de ce fait une large partie des utilisateurs à l’international. Par ailleurs, Yann Gerardi, responsable marketing chez Mt Pelerin explique dans le communiqué que pour obtenir un crédit Lombard crypto il faut non seulement passer un KYC, mais également « détailler l'origine de vos fonds crypto ».

Enfin, les cryptomonnaies doivent être déposées dans des établissements bancaires suisses, ce qui implique de céder temporairement la garde de ses actifs et donc ses clés privées.

Cela entre en contradiction avec le principe fondamental de la souveraineté individuelle, préférant la possession à la simple détention de ses BTC : « not your keys, not your coins ».

Certaines alternatives non-custodiales et peer-to-peer, comme HodlHodl ou encore Lendasat, permettent d’emprunter en stablecoins ou en fiat sans passer par un intermédiaire bancaire ni céder ses clés privées. Lendasat prévoit même d’intégrer prochainement les contrats DLC (contrat intelligent spécifique à Bitcoin, conçu pour être privé, sécurisé et non-invasif), renforçant ainsi la confidentialité et la sécurité des emprunts.

À noter également que dans l’univers de la DeFi, il est déjà possible d’obtenir des prêts en cryptomonnaies contre d’autres cryptomonnaies, mais cela reste cantonné à l’écosystème crypto lui-même, sans passerelles directes vers la finance traditionnelle.

Il convient également de souligner que le cadre fiscal n’est pas encore entièrement stabilisé. Certains avocats fiscalistes appellent à la prudence, notamment en raison de la possibilité qu’un régime spécifique européen sur le nantissement (l’utilisation d’un actif comme garantie d’un prêt sans en perdre la propriété) de cryptos soit instauré à l’avenir.

Néanmoins, cette tension entre souveraineté absolue et intégration partielle dans le système traditionnel peut être vue comme un compromis temporaire permettant à des individus fortunés de mobiliser leur patrimoine crypto sans le dissoudre ni le soumettre à l’arbitraire fiscal.

Et pour ceux qui croient en l’émancipation financière, c’est une opportunité : celle de financer l’économie réelle tout en gardant un pied dans l’avenir monétaire que représente Bitcoin.

Source : Mt Pelerin

