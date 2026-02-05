Sorties massives pour les ETF Bitcoin : Récap crypto de la nuit du 4 au 5 février 2026

Une nuit marquée par des mouvements dans l’industrie crypto et bancaire : BBVA rejoint un consortium européen pour un stablecoin euro, tandis que la CFTC assouplit encore sa position sur les marchés prédictifs. Le marché reste volatil, avec de nouvelles sorties sur les ETF Bitcoin.

le 5 février 2026 à 7:40.

Nouvelles sorties pour les ETF Bitcoin

Les ETF Bitcoin ont continué d’enregistrer des sorties nettes le 4 février, pour un total de 171,5 millions de dollars. Les retraits majeurs ont concerné les produits FBTC (-86,4 M$), ARKB (-31,7 M$) et GBTC (-41,8 M$).

Les ETF ETH, SOL et XRP affichaient, eux, des flux positifs la veille, respectivement de +14,06 M$, +1,24 M$ et +19,46 M$.

BBVA s’allie à d'autres institutions pour un stablecoin euro

BBVA a rejoint un consortium de 11 grandes institutions financières européennes pour lancer un stablecoin adossé à l’euro au second semestre 2026. Ce projet intervient alors que les stablecoins libellés en euro peinent à trouver leur place : seuls 2 sur 54 lancements en 2025 lui étaient adossés. Cette alliance s’inscrit aussi dans la continuité d’une initiative de BNP Paribas présentée en 2025.

La CFTC fait volte-face

La CFTC a retiré son projet de loi qui aurait interdit les marchés de prédiction sportive et politique, marquant un changement important par rapport à la ligne de l’administration précédente. Cette décision s’aligne sur l’approche plus favorable aux actifs numériques du nouveau président, Michael Selig, confirmé fin 2025, et prolonge une série d’assouplissements observés depuis décembre 2025.

Kyle Samani quitte Multicoin

Kyle Samani a quitté Multicoin pour se consacrer à d’autres domaines technologiques. Ce départ intervient alors que Multicoin a lancé une trésorerie Solana d’un milliard de dollars, aux côtés de Galaxy et Jump.

Strium, la nouvelle blockchain institutionnelle de SBI

Le groupe japonais SBI Holdings et Startale ont lancé Strium, une blockchain Layer 1 dédiée au trading institutionnel de devises étrangères et d’actifs du monde réel.

L’argent s’effondre

Le métal argenté a chuté sous les 75 dollars, avec une perte de plus de 15 % en une seule journée.

Cryptoast

