Solana (SOL) atteint un record de nouvelles adresses, porté par l'essor des memecoins

Solana (SOL), la blockchain des memecoins ? L’écosystème est en ébullition ces dernières semaines, alors que les memecoins ne cessent de faire parler d’eux. Conséquence de cet engouement, le nombre de nouvelles adresses a grimpé en flèche. Zoom sur une tendance qui s’est installée.

Solana atteint un record de création journalière d’adresses

Selon des données collectées par The Block Data, la création de nouvelles adresses s’est envolée sur Solana. Ce week-end, le nombre a atteint un record journalier, avec 457 000 adresses créées le samedi 27 janvier :



Nombre d’adresses créées quotidiennement sur Solana

Le précédent record avait été atteint il y a environ un mois, avec 435 000 adresses créées en une journée. Sur le mois de janvier, plus de 10 millions d’adresses ont été créées pour l’instant. Ce chiffre mensuel n’avait pas été atteint depuis mai 2022, c’est donc un seuil très rarement atteint chez Solana.

L’intérêt pour les memecoins ne semble pas faiblir sur Solana

Comme souvent dans l’écosystème, cette hausse marquée semble en partie portée par un intérêt pécuniaire. Elle coïncide en effet avec un airdrop conséquent. Il s’agit de celui du WEN, un token lié à l’agrégateur de Solana : Jupiter. 70% de l’approvisionnement total du WEN est actuellement en train d’être distribué aux personnes qui sont éligibles.

Et celles-ci sont nombreuses : plus d’un million d’utilisateurs peuvent en théorie profiter de l’airdrop. À l’heure actuelle, 58 % de la quantité disponible de tokens WEN a été réclamée, et les intéressés disposent encore d’une journée pour le faire. Ce que cela veut donc dire, c’est qu’un sentiment d’urgence a été créé, et qu’il explique donc en partie cette hausse du nombre de créations d’adresses sur Solana.

Mais au-delà du WEN, on ne peut nier l’engouement qui entoure le réseau de paiement ces derniers mois. Il est en effet devenu le centre d’une offre de memecoins particulièrement diversifiée. En décembre dernier, l’airdrop du token BONK avait ainsi eu un effet plus large sur l’écosystème, propulsant les ventes de téléphones Solana Saga… Alors que ceux-ci n’attiraient pas particulièrement les acheteurs jusque là.

Les memecoins ont donc redonné un dynamisme à l’écosystème. Une nouvelle version des mobiles Solana est en cours d’élaboration, et le SOL est désormais installé à la cinquième place du classement des cryptomonnaies les plus capitalisées, après avoir brièvement atteint la quatrième place. Il s’agit donc d’un temps de renouveau pour Solana.

Source : The Block Data, Dune Analytics

