Solscan : le géant Etherscan rachète le principal explorateur de blockchain de Solana (SOL)

Dans une annonce faite ce mercredi, le spécialiste des explorateurs de blockchains Etherscan a dévoilé le rachat du principal explorateur de Solana (SOL) : Solscan.

C’est une acquisition importante pour l’entreprise, alors que la blockchain Solana a connu un regain d’énergie particulièrement important durant l’année 2023. Sa cryptomonnaie SOL et sa valeur totale verrouillée (TVL) en finance décentralisée (DeFi) évoluent désormais toutes deux à la 5e place de leur classement respectif.

Matthew Tan, le PDG et fondateur d’Etherscan, a montré sa satisfaction d’accueillir Solscan au sein de la société :

Bien sûr, il s’agit de nuancer ces propos, l’application Solscan étant justement bien moins conviviale que celles d’Etherscan. Le manque d’explorateurs de blockchain complets sur Solana a d’ailleurs été souvent souligné et certains utilisateurs souhaitent désormais à ce que ce rachat comble cette lacune :

Does that mean we will be able to use it for tracking transactions like a normal explorer now?

— tradingtulips🌷 (@tradingtulips) January 3, 2024