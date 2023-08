Blockscan lance son application de messagerie sauce Web3 - De quoi s'agit-il ?

Blockscan, un projet parallèle de l'équipe derrière le célèbre explorateur blockchain Etherscan, vient de dévoiler Blockscan Chat, une application de messagerie instantanée Web3 sécurisée permettant de communiquer de portefeuille à portefeuille.

Announcing the Blockscan Chat Mobile App 📱

Chatting with any Web3 address via wallet-to-wallet messaging is now easier than ever, all in one mobile app! pic.twitter.com/jhSzzflkjp

— Etherscan (@etherscan) August 7, 2023