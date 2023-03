Les hackers d’Euler Finance seraient prêts à négocier un potentiel retour des fonds volés

La semaine dernière, le protocole de finance décentralisée (DeFi) Euler Finance a subi le plus gros hack de l’année 2023 avec un vol de près de 197 millions de dollars. Depuis, les équipes du protocole sont à pied d’œuvre pour tenter de récupérer ce qui a été dérobé et une prime d’un million de dollars a même été proposée pour quiconque détiendrait des informations cruciales dans la résolution de l’enquête.

Michael Bentley, PDG d’Euler Labs s’est d’ailleurs confié sur Twitter, qualifiant l’évènement comme les jours les plus difficiles de sa vie, et qu’il avait dû « sacrifier du temps avec [son] fils nouveau-né », ce qu’il ne pourrait pardonner au hacker :

The time immediately after an attack is crucial and I've done everything I can to support the recovery process. I've had to sacrifice time with my newborn son. I'll never forgive the attacker for that, but they can put things right and return funds to the EulerDAO Treasury ASAP.

Malgré tout, le hacker, ou plutôt « les hackers » semblent entendre raison, car dans un message concis envoyé via une transaction on-chain sur une adresse d’Euler Finance, ils indiquent qu’ils souhaitent entamer les discussions :

De leur côté, les équipes d’Euler Finance ont répondu lundi soir et se disent prêtes à discuter elles aussi :

Lors de la rédaction de ces lignes, il ne semblait pas y avoir de nouveaux échanges publics entre les deux adresses concernées. Si des discussions ont actuellement lieu, elles se font donc effectivement en privé.

Parfois, les protocoles DeFi font preuve de légèreté dans la sécurité de leurs smart contracts, ce qui facilite évidemment les attaques. Pourtant, Euler Finance ne rentrait pas dans cette catégorie. Au contraire, le protocole s’est livré à dix audits de sécurité, effectués par six sociétés différentes :

Euler in particular had 10audits from 6 diff firms, including a frontend audit which I've never seen in a defi protocol. It looked super solid.

And most of these auditors already run automated scans through the code to find some of the most common stuff. pic.twitter.com/vNb931dval

— Wazz (@WazzCrypto) March 15, 2023