Vol de près de 197 millions de dollars : Euler Finance subit le plus gros hack de l’année 2023

Dans la matinée, le protocole de finance décentralisée (DeFi) Euler Finance a été alerté par PeckShield, au sujet d’une transaction pouvant résulter d’un hack sur son application :

Hi @eulerfinance : you may want to take a look: https://t.co/L7ddZhHNq5

Dans l’heure qui a suivi, les équipes du protocole ont confirmé l’attaque, et le bandeau d’information suivant s’affiche depuis sur le site Web d’Euler Finance, dans l’attente d’informations complémentaires :

Le montant de ce vol s’élèverait à 196,98 millions de dollars, selon les données recueillies par divers analystes on-chain. De son côté, la société BlockSec a créé un fichier Google Seets partagé dans lequel elle détaille l’ensemble des fonds volés. La plus grosse prise se traduit notamment par près de 74 000 stETH :

Détail des fonds volés sur le protocole Euler Finance

Cette attaque a pu être menée grâce à un flash loan de 30 millions de DAI empruntés sur Aave. Un flash loan, ou prêt instantané, est une opération permettant d’emprunter de grandes quantités de fonds pour effectuer une opération donnée et de rembourser ce prêt ensuite, le tout dans une même transaction.

Selon les premières analyses de PeckShield, la faille viendrait d’une mauvaise logique de construction de code dans la partie supervisant la collatéralisation des investisseurs venant emprunter sur la plateforme. Il s’agirait plus précisément d’un problème dans une fonction appelée « donateToReserve » :

2/ The hack is made possible due to the flawed logic its donation and liquidation. Specifically, the donateToReserves needs to ensure the donator is still over-collateralized. And liquidation needs to ensure the *correct* conversion rate from borrow to collateral asset. pic.twitter.com/dsHUP1orRP

— PeckShield Inc. (@peckshield) March 13, 2023