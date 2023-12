Vitalik Buterin dévoile la nouvelle feuille de route de la blockchain Ethereum (ETH)

Vitalik Buterin, le cofondateur d'Ethereum (ETH), nous a dévoilé les contours de la nouvelle feuille de route de la blockchain. Vitalik n'a pas fourni de calendrier précis pour ces améliorations, soulignant qu'elles seront déployées par ordre de priorité sur Ethereum.

Vitalik nous délivre la nouvelle roadmap d'Ethereum

Dans un thread publié sur X, Vitalik Buterin a partagé la feuille de route mise à jour de la blockchain Ethereum (ETH). Comme le souligne Vitalik, la roadmap ici partagée est relativement similaire à celle de l'année dernière, avec toutefois quelques nouvelles modifications et quelques précisions.

By popular demand, an updated roadmap diagram for 2023! pic.twitter.com/oxo58A2KuG — vitalik.eth (@VitalikButerin) December 30, 2023

Pour commencer, Vitalik nous apprend que l'étude de modification technique de la preuve d'enjeu (Proof of Stake, ou PoS) sous laquelle fonctionne Ethereum « se consolide ». Nous vous en parlons dernièrement, le nombre élevé de validateurs sur Ethereum (presque 900 000 actuellement) engendre une charge de traitement trop conséquente pour la viabilité à long terme de cette approche, qui requiert environ 28 000 signatures par slot.

Ainsi, Vitalik et les principaux développeurs d'Ethereum explorent différentes façons de réduire le nombre de signatures requises par slot (le chiffre de 8 192 signatures a été évoqué par Vitalik sur le forum ethresearch.cr) tout en étudiant une alternative au système en place, qui requiert de déposer 32 Ethers pour devenir validateur de la blockchain, une exigence qui se révèle être un frein à la décentralisation du réseau.

👉 Découvrez notre guide pour acheter de l'Ether (ETH) simplement et rapidement

Ensuite, Vitalik nous dit qu'il y a eu des « progrès significatifs » concernant « The Surge », la mise à jour qui comprend le fameux EIP-4844 destiné à réduire les frais sur les Rollups reposant sur la blockchain Ethereum. Autrement, dit, il est encore bien trop tôt pour espérer une réduction des frais sur Ethereum, mais les layer 2 seront encore moins onéreux d'utilisation une fois The Surge en ligne.

Il est très probable que nous voyions la mise à jour Dencun durant l'année 2024, cette dernière devant être déployée sur testnet le 17 janvier prochain.

D'autres mises à jour ont également été évoquées, notamment The Scourge, qui se concentrera sur la façon dont la valeur maximale extractible (MEV) est gérée sur Ethereum. En parallèle, cette mise à jour vise également à optimiser la décentralisation du réseau via le système de staking sur les pools (Rocket Pool, Lido, etc.).

Vitalik n'a pas souhaité donner de calendrier pour ces différents ajustements / nouvelles implémentations, qui seront déployées par ordre de priorité.

dYdX : le leader des exchanges décentralisés

Risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

Ethereum à la traine sur le Bitcoin ?

Ces 6 derniers mois, bien qu'il soit parti à la hausse comme la quasi-totalité du marché crypto, l'Ether est tout de même à la traine sur le cours du Bitcoin. Sur les 12 derniers mois, l'ETH a grimpé d'environ 92 %, contre 156 % pour le Bitcoin.

👉 Découvrez notre présentation complète de la blockchain Ethereum

Le BTC s'est retrouvé porté en grande partie par le narratif entourant les ETF Bitcoin au comptant, dont l'issue devrait d'ailleurs être en partie décidée autour du 10 janvier prochain, mais aussi en raison de l'engouement autour des inscriptions Ordinals.

L'Ether pourrait suivre le même chemin avec un léger décalage, BlackRock ayant par exemple déposé une demande d'ETF Ethereum spot le 9 novembre dernier, ce qui avait d'ailleurs provoqué une hausse de 10 % sur le cours de l'Ether ce jour-là.

Plus largement, l'Ether observe un certain retard sur le BTC depuis le début de l'année 2023 :

Évolution de la paire ETH/BTC

Toutefois, selon les données de Glassnode, plus de 76,8 % des adresses Ethereum sont actuellement en profit, contre 50 % au mois d'octobre dernier. En parallèle, le nombre d'Ethers stocké sur les exchanges crypto est en baisse continue, une observation qui traduit une tendance à la conservation plutôt qu'à la vente pour les investisseurs.

Pour le moment, il reste intéressant de surveiller si l'Ether arrivera à casser la fameuse résistance des 2 400 dollars de manière durable.

Cryptoast Research : ayez un temps d'avance sur le marché crypto

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.