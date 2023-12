Ethereum : la mise à jour Dencun sera déployée le 17 janvier 2024 sur testnet

Dencun, l'une des mises à jour les plus attendues pour la blockchain Ethereum (ETH), devrait débarquer sur le testnet Goerli le 17 janvier prochain. C'est Tim Beiko, l'un des principaux développeurs d'Ethereum, qui a annoncé la nouvelle sur X suite à une réunion entre les principaux ingénieurs de la première blockchain de smart contracts :

So, if no major issues arise, we're looking at the following schedule:

- Goerli: Jan 17, 6:32:00 UTC

- Sepolia: Jan 30, 22:51:12 UTC

- Holesky: Feb 7, 11:34:24 UTC

... and then, mainnet 🫡 pic.twitter.com/JFRt0ZHAi8

— timbeiko.eth ☀️ (@TimBeiko) December 21, 2023