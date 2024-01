WEN, ZetaChain, Linea (LXP) – Le point sur les airdrops du moment à récupérer

Après Manta, de nombreux projets ont annoncé le lancement de tokens via un airdrop déjà ou prochainement disponible. À cette occasion, nous vous proposons de vérifier si vous êtes éligible à l'airdrop de ZetaChain (ZETA), celui de Linea (LXP), et ceux de Jupiter avec les tokens JUP et WEN.

Quels sont les airdrops crypto à (bientôt) récupérer ?

« Airdrop month » pour ce premier mois de l'année 2024 ? Après Manta et son token éponyme, de nombreux projets ont annoncé une distribution de tokens à destination de certains portefeuilles.

Désormais coutumes dans l'univers de la finance décentralisée (DeFi) et de la blockchain, les airdrops constituent des distributions de jetons visant à récompenser les personnes ayant participé à l'activité d'un réseau ou d'un protocole. La plupart du temps, il s'agit là d'une forme d'incitation économique, bien que parfois certains tokens soient distribués sans qu'il y ait forcément de projet derrière.

👉 Pour tout comprendre – Qu'est-ce qu'un airdrop de cryptomonnaies et comment y être éligible ?

Dans cet article, nous allons faire un point sur les 4 airdrops du moment, qui peuvent soit être récupérés dès maintenant, soit qui le seront sou peu.

Cryptoast Research : ayez un temps d'avance sur le marché crypto

JUP, le token de l'agrégateur Jupiter

Jupiter est un agrégateur de liquidités disponible sur la blockchain Solana (SOL), qui propose du swap, du trading, une option d'investissement décentralisée basée sur la stratégie du Dollar Cost Averaging (DCA), un bridge et du trading de contrats perpétuels, ce dernier produit étant actuellement en phase bêta.

Jupiter avait confirmé son airdrop par la voix de Meow sur X, le fondateur du projet, dans un post du 20 novembre 2023. Selon cette publication, 955 000 wallets ayant interagi avec Jupiter avant le 2 novembre 2023 sont éligibles à la distribution. Ces derniers se partageront 1 milliard de tokens JUP lors de ce premier airdrop, et 3 autres airdrops du même montant sont prévus prochainement.

👉 Ne loupez pas les prochains airdrops grâce à notre guide du mois

Vous pouvez d'ores et déjà vérifier si vous êtes éligible à l'airdrop de tokens JUP depuis la page officielle (soyez toujours vigilants avec les liens avec lesquels vous interagissez). Le token sera distribué le 31 janvier prochain, et signera également le lancement de l'organisation autonome décentralisée (DAO) de Jupiter.

Projet : Jupiter ;

: Jupiter ; Blockchain : Solana ;

: Solana ; Type : token de gouvernance ;

: token de gouvernance ; Ticker : $JUP ;

: $JUP ; Montant alloué : 1 milliard de tokens.

WEN, un memecoin de Solana distribué en airdrop via Jupiter

L'airdrop de tokens WEN concerne directement l'agrégateur de Solana Jupiter, dont nous venons tout juste de parler. Jupiter lance actuellement son propre launchpad, et a décidé de lancer le token WEN en réaction à l'engouement de sa communauté autour du premier projet qui y sera lancé en partenariat avec Ovol, un projet de tokens non fongibles (NFT).

Un airdrop conséquent, puisque 70 % de la supply totale du token y est dédiée. Il est déjà possible de réclamer vos tokens WEN si vous avez la chance d'être éligible à la distribution. Les critères d'éligibilité incluent plus de 5 dollars de volume échangé sur Jupiter, avoir complété des ordres, posséder un ou plusieurs NFT Ovols, posséder un NFT « bluechip » sur Solana ou détenir un téléphone Saga.

👉 Découvrez notre guide pour acheter du SOL, le token de la blockchain Solana

Vous pouvez d'ores et déjà vérifier si vous êtes éligible à l'airdrop de tokens WEN depuis la page officielle.

Projet : WEN ;

: WEN ; Blockchain : Solana ;

: Solana ; Type : memecoin ;

: memecoin ; Ticker : $WEN ;

: $WEN ; Montant alloué : 700 000 000 000 tokens.

LXP, airdrop de soulbound tokens confirmé pour Linea

« Comme dans les jeux vidéo, où votre personnage peut gagner des points d'expérience (XP) au fur et à mesure que vous avancez dans le jeu, Voyage XP représente votre voyage et votre expérience dans l'écosystème Linea. » C'est en ces termes qu'est présenté Voyage XP, une incitation économique à utiliser Linea.

Ainsi, selon un post officiel de Linea publié le 26 janvier dernier sur X, les portefeuilles éligibles à la distribution de tokens LXP ont déjà dû les recevoir. Selon cette publication, 491 410 adresses sont concernées.

Notez que contrairement aux autres airdrops dont nous parlons aujourd'hui, les LXP sont des soulbound tokens, ce qui signifie qu'ils sont non transférables, et qu'ils n'ont aucune valeur monétaire.

Toutefois, cela ne signifie pas que cette distribution ne donnera pas lieu, plus tard, à une véritable récompense. C'est en tout cas ce que semble indiquer la documentation de Linea : « Voyage XP permettra également aux propriétaires de bénéficier d'avantages tels que l'attribution de rôles officiels au sein de la communauté, des objets exclusifs de Linea, et bien plus encore ! »

Projet : Linea ;

: Linea ; Blockchain : Linea (layer 2) ;

: Linea (layer 2) ; Type : soulbound token ;

: soulbound token ; Ticker : $LXP ;

: $LXP ; Montant alloué : ?

Zengo : le wallet mobile ultra-sécurisé pour vos cryptos

Risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

Le token ZETA de ZetaChain, pre-réclamation disponible

ZetaChain se définit comme une blockchain Omnichain, et se trouve actuellement en phase de testnet. À l'approche du lancement de son mainnet, ZetaChain a publié un communiqué sur X annonçant qu'un snapshot avait été pris le 20 août 2023 afin de déterminer quelles adresses seraient éligibles à la distribution de son premier airdrop, appelé « Phase Z-1 ».

Ainsi, 800 000 utilisateurs ont été sélectionnés, avec 2 critères retenus : avoir amassé au moins 50 000 points ZETA, et/ou avoir parrainé de nouveaux utilisateurs.

Selon ZetaChain, d'autres airdrops sont prévus, et les utilisateurs ayant utilisé le réseau après la date de ce premier snapshot ne seront pas oubliés.

« Cet airdrop basé sur le testnet n'est qu'un début. Au fur et à mesure que ZetaChain progressera vers le mainnet et au-delà, la communauté encouragera et privilégiera l'utilisation réelle du réseau dans le mainnet et au-delà, grâce à de nombreux produits et programmes passionnants. »

Vous pouvez déjà vérifier si vous êtes éligible à ce premier airdrop proposé par ZetaChain depuis la page officielle. La distribution des tokens se fera en même temps que le lancement du mainnet, mais aucune date n'a été communiquée à ce sujet.

Projet : ZetaChain ;

: ZetaChain ; Blockchain : ZetaChain ;

: ZetaChain ; Type : Gas token ;

: Gas token ; Ticker : $ZETA;

: $ZETA; Montant alloué : 31 500 000 tokens.

💡 Vous voulez participer à un maximum d'airdrops ? Rejoignez Cryptoast Research, notre groupe d'experts de la finance décentralisée (DeFi), et positionnez-vous sur les projets prometteurs.

Acheter des cryptos sur eToro

L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.