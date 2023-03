Solana (SOL) : 36 millions de dollars de NFTs y00ts transférés vers Polygon (MATIC)

La collection de NFTs y00ts a entamé sa migration depuis Solana (SOL) vers Polygon (MATIC). En deux jours, 77% d'entre eux ont déjà changé de blockchain : cela représente 36 millions de dollars si l'on considère le prix plancher. En conséquence, le volume de transactions sur Solana continue de diminuer face à la concurrence.

y00ts migre vers Polygon

La collection de NFTs y00ts est l'une des plus importantes de l'écosystème Solana. Il semblerait que la communauté ait décidé de soutenir le studio DeLabs dans sa volonté de délaisser la blockchain Solana au profit de Polygon. En effet, 77% des NFTs de la collection y00ts ont déjà migré vers Polygon, deux jours après le début du processus.

En décembre dernier, DeLabs avait annoncé sa volonté de migrer y00ts et DeGods, les deux collections phares de Solana, respectivement vers Polygon et Ethereum. Une décision qui a fait débat au sein de la communauté, très attaché à Solana. Néanmoins, elle pouvait s’expliquer par la mauvaise posture de la blockchain, dans un contexte où la faillite de FTX était encore dans tous les esprits.

Le processus de migration est supporté par le bridge Wormhole et consiste en un « burn and mint ». Autrement dit, les utilisateurs détruisent le NFT sur la blockchain Solana et en reçoivent un nouveau sur Polygon. Notez que les détenteurs de DeGods pourront opérer la même migration à partir du vendredi 31 mars.

Si l’on en croit les données des deux marketplaces Magic Eden et OpenSea, environ 11 600 NFTs sur les 15 000 de la collection y00ts, soit plus de 77%. En considérant le prix plancher de 1,7 Ether (ETH) - et même si tous les NFTs de la collection ne valent pas ce montant - cela représente donc 36 millions de dollars. À ce jour, c'est la plus grosse migration d'une collection de NFTs entre deux blockchains.

Afin d'inciter la communauté à suivre la démarche, DeLabs avait annoncé un remboursement total des frais de réseau dans les premières 24 heures. Par ailleurs, les détenteurs peuvent obtenir une récompense de 5 USDC pour chaque y00ts mis en vente sur Magic Eden et ne paieront aucuns frais de transaction sur la collection au cours du premier mois.

Solana perd du terrain sur les NFTs

Longtemps resté caché sous le pseudonyme « Frank », le fondateur de DeGods et y00ts a récemment décidé de révéler son identité. Assumant son rôle important de dirigeant du studio DeLabs, Rohun Vora s'est également exprimé au sujet de l'avenir des projets qu'il mène.

Dans le cadre d'une interview donnée à nos confrères de Decrypt, il a révélé que la migration de y00ts vers Polygon ne résultait pas de la subvention de 3 millions de dollars versée par Polygon Labs, comme beaucoup d'investisseurs lui reprochaient. Il explique que de nombreuses entreprises majeures ont choisi Polygon pour faire leurs premiers pas dans le Web3 - à l'instar de Reddit, Disney, Nike ou encore Starbucks - et qu'il était logique pour lui de rejoindre ce mouvement.

En effet, l'ambition de Frank est de développer l'écosystème y00ts au travers de partenariats. D'ailleurs, la conception graphique des NFTs a été pensée avec la possibilité pour les marques de venir ajouter leur logo dessus.

Au sujet des DeGods, le PDG de Dust Labs, partenaire de DeLabs, avait révélé que la migration n'était qu'une question de temps : « si nous voulons être la collection de NFT la plus importante et la plus populaire au monde, nous devrons être sur Ethereum ».

Avec la migration des deux collections du studio DeLabs, c'est une page qui se tourne dans l'histoire des NFTs sur Solana. Pour bon nombre d'investisseurs, l'écosystème Solana avait la capacité de détrôner Ethereum. Ce sera vraisemblablement plus compliqué sans y00ts et DeGods.

