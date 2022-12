Les célèbres collections de NFT DeGods et y00ts abandonnent Solana (SOL)

DeGods et y00ts, deux des plus importantes collections de NFT de l'écosystème Solana (SOL), vont prochainement l'abandonner pour migrer respectivement vers Ethereum (ETH) et Polygon (MATIC). C'est leur fondateur, surnommé Frank DeGods, qui l'a officiellement annoncé ce dimanche sur Twitter.

DeGods et y00ts quittent Solana

Voilà une actualité qui pourrait gâcher la fin d'année des adeptes de l'écosystème Solana (SOL). Les deux collections de NFT phares de la blockchain, DeGods et y00ts, ont annoncé leur ambition de migrer vers de nouveaux horizons, respectivement Ethereum (ETH) et Polygon (MATIC).

Les deux collections ont été créées sur Solana en octobre 2021 par Rohun Vora, un créateur de NFT qui se présente sous le pseudonyme de « Frank DeGods ». Ce sont les deux projets NFT les plus importants sur la blockchain Solana en ce qui concerne les volumes totaux :

Classement des collections de NFTs les plus populaires sur Solana selon Magic Eden

Les DeGods s'échangent pour un prix minimum de 519 SOL, soit 5800 dollars et connaissent des volumes conséquents : quasiment 2 millions de dollars par jour.

Concrètement, DeGods devrait migrer vers Ethereum et concurrencera très probablement les collections les plus célèbres du réseau, à l'instar des Bored Ape Yacht Club (BAYC) ou des CryptoPunks. Quant aux y00ts, ils rejoindront Polygon, une solution de seconde couche d'Ethereum réputé pour sa scalabilité et ses frais de réseaux moindres.

Le token DUST, lié à l'écosystème des deux collections et également créé par Rohun Vora, sera émis sur les deux blockchains citées ci-dessus. Cette migration devrait avoir lieu à la fin du 1er trimestre de l'année 2023. En effet, cela demande des ressources conséquentes, comme l'explique le créateur des collections sur Twitter :

« Les détails du pont seront publiés lorsqu'il sera prêt et testé. Cela n'a jamais été fait auparavant à cette échelle. Nous voulons nous assurer qu'il fonctionne correctement. »

La fin des NFTs sur Solana ?

Cette annonce a connu un accueil mitigé auprès de la communauté. Pour bon nombre d'adeptes des NFTs, l'écosystème Solana avait l'ambition de concurrencer - voire même surpasser - celui d'Ethereum. Et cela devait indéniablement passer par le développement des deux projets DeGods et y00ts sur cette blockchain.

Ainsi, cette migration symbolise deux choses : accepter la victoire du rival Ethereum et abandonner Solana. En effet, le terme « abandon » est volontairement choisi et utilisé par les adeptes de l'écosystème, qui ont vu la ferveur disparaître lentement depuis l'affaire FTX.

Pour rappel, lors du rallye haussier de 2021, le marché des NFTs a littéralement explosé. Face aux succès des collections sur Ethereum, une énorme communauté s'est créée sur Solana et a commencé à concurrencer sérieusement la première blockchain de l'industrie. À tel point qu'à de nombreuses reprises, les volumes d'échanges sur Solana ont surpassés ceux d'Ethereum.

Cependant, la fondation Solana était fortement soutenu par FTX, Alameda Research, et d'autres investisseurs proches de ces deux entités. La faillite des deux entités ont eu un effet dévastateur sur cette blockchain et son token SOL, tandis que les investisseurs ont petit à petit quitté le navire.

Avec le départ des collections phares que sont DeGods et y00ts, c'est un page qui se tourne dans l'histoire des NFTs sur Solana. Il est certain que l'écosystème accusera le coup et prendra du temps à s'en remettre.

Source : Magic Eden

