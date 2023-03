Les 5 citations (prophétiques) de Satoshi Nakamoto, fondateur de Bitcoin (BTC)

Avant de disparaître, l'énigmatique fondateur de Bitcoin (BTC) s'est montré très actif sur les forums. Certains de ses messages sont devenus célèbres, tant ils résonnent encore de vérité aujourd'hui. Dans cet article, nous avons recueilli le TOP 5 des citations (prophétiques) de Satoshi Nakamoto.

Les mythiques citations de Satoshi Nakamoto

« The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks ». Issue d'un article paru à la une du London Times sur l'incapacité du gouvernement britannique à relancer l'économie après 2008, cette phrase est surtout devenue symbolique après avoir été insérée dans le premier bloc miné de l'histoire du Bitcoin.

Avant d'aller plus loin dans cet article, il est important de mettre en place le contexte pour comprendre pleinement les citations qui vous seront présentées par la suite. Le 3 janvier 2009, un certain Satoshi Nakamoto lance officiellement le Bitcoin, qu'il qualifie de « nouveau système de monnaie électronique open source en pair à pair ».

Dans les premiers instants de la vie du Bitcoin, Satoshi Nakamoto s'est montré particulièrement actif. Sur le forum BitcoinTalk, il a beaucoup communiqué, échangé et débattu avec la communauté qui commençait à se créer autour de Bitcoin. Puis, le 26 avril 2011, il publie un dernier message avant de disparaître définitivement, ne donnant plus aucun signe de vie.

À travers plus de 500 publications, Satoshi Nakamoto nous a gratifiés de nombreuses citations. Imaginait-il que des années plus tard, le Bitcoin deviendrait le géant que l'on connait aujourd'hui ? Difficile à dire. Néanmoins, une chose est certaine : Nakamoto avait une vision très prophétique de l'avenir de sa création. Voyons ensemble les 5 citations les plus mythiques de l'énigmatique fondateur du Bitcoin.

La citation la plus célèbre

« If you don’t believe it or don’t get it, I don’t have the time to try to convince you, sorry. »

Autrement dit, en français : « Si vous ne le croyez pas ou ne le comprenez pas, je n'ai pas le temps d'essayer de vous convaincre, désolé ». Cette citation est certainement la plus célèbre, tant elle est lourde de sens. Satoshi Nakamoto était particulièrement occupé par le développement du Bitcoin et n'avait pas le temps d'en faire la promotion.

En avait-il besoin ? Pas particulièrement. Voulait-il signifier qu'il manquait de temps car il savait sa fin proche ? Nous ne le saurons jamais. Toujours est-il qu'aujourd'hui, c'est le pari qu'ont pris de nombreux médias de notre écosystème : consacrer notre temps à démocratiser le Bitcoin et expliquer son fonctionnement au plus grand nombre.

Au sujet des récompenses de minage

« In a few decades when the reward gets too small, the transaction fee will become the main compensation for [mining] nodes. I’m sure that in 20 years there will either be very large transaction volume or no volume. »

Ceci peut se traduire de la manière suivante : « Dans quelques décennies, lorsque la récompense sera trop faible, les frais de transaction deviendront la principale compensation pour les nœuds [de minage]. Je suis certain que dans 20 ans, il y aura soit un très grand volume de transactions, soit aucun volume ».

Comme vous le savez certainement, l'évolution des récompenses de minage a été déterminée dès la création du Bitcoin. Celles-ci sont divisées par deux tous les 210 000 blocs (environ tous les 4 ans) : c'est ce qu'on appelle le halving.

De toute évidence, Satoshi Nakamoto était conscient que pour que le modèle fonctionne, il faudrait que Bitcoin atteigne un niveau d'utilisation suffisant. Ainsi, les frais de réseau compenseraient la diminution des récompenses liées au minage. C'est ainsi que selon lui, aux alentours de 2030, soit le Bitcoin est massivement utilisé, soit il aura disparu.

Au sujet de l'activité de minage

« At first, most users would run network nodes, but as the network grows beyond a certain point, it would be left more and more to specialists with server farms of specialized hardware. »

Cette citation est extraite d'un e-mail envoyé le 3 novembre 2008 par Satoshi Nakamoto. Il répond à un membre de la communauté émettant des doutes sur la scalabilité de Bitcoin. Plus précisément, cet interlocuteur craignait que cela devienne trop couteux pour les mineurs de stocker l'historique de toutes les transactions du réseau, si celui-ci venait à être utilisé par des millions de personnes.

À cette époque, rappelons que le réseau Bitcoin n'avait pas encore été officiellement lancé. Néanmoins, la lucidité du créateur au sujet de l'avenir du minage est surprenante. En effet, comprenez : « Au début, la plupart des utilisateurs utiliseront des nœuds de réseau, mais au fur et à mesure que le réseau se développera au-delà d'un certain point, il sera de plus en plus laissé aux spécialistes avec des fermes de serveurs de matériel spécialisé ». Autrement dit, Nakamoto avait anticipé que le minage de Bitcoin deviendrait une activité industrielle à part entière.

Au sujet des banques centrales

« The root problem with conventional currency is all the trust that’s required to make it work. The central bank must be trusted not to debase the currency, but the history of fiat currencies is full of breaches of that trust. »

Autrement dit, en français : « Le problème fondamental des monnaies conventionnelles réside dans la confiance qu'elles requièrent pour fonctionner. Il faut faire confiance à la banque centrale pour qu'elle ne dévalorise pas la monnaie, mais l'histoire des monnaies fiduciaires est pleine de manquements à cette confiance ».

Il est indéniable que Satoshi Nakamoto remettait en cause les banques centrales et la confiance que les citoyens ont l'obligation de leur accorder. C'est d'ailleurs l'une des principales motivations de la création du bitcoin, une monnaie numérique de pair-à-pair indépendante, immuable et apatride.

Cette citation résonne d'autant plus aujourd'hui. Que cela soit à la suite de la crise du Covid ou plus récemment après les faillites bancaires, les banques centrales américaines et européennes ont imprimé de l'argent à un rythme record pour sauver l'économie.

Un précieux conseil

« It might make sense just to get some in case it catches on. If enough people think the same way, that becomes a self fulfilling prophecy. »

Cette citation est extraite d'une discussion entre Satoshi Nakamoto et un membre de Bitcoin Talk, lui exprimant sa crainte sur le fait que les gens comprennent que le bitcoin peut être utilisé en tant que monnaie.

À cela, Nakamoto répondra qu'il serait surpris de ne pas voir les gens utiliser des monnaies électroniques dans une dizaine d'années, que cela soit pour des points de récompenses, des dons, des jeux vidéo ou encore des micro-paiements sur des sites pour adultes.

Il terminera son message en expliquant qu'il pourrait « être judicieux d'en acquérir [du bitcoin] au cas où le phénomène se répandrait. Si suffisamment de personnes pensent de la même manière, cela devient une prophétie qui se réalise d'elle-même ». En espérant pour cet utilisateur qu'il ait entendu ce précieux conseil.

Comme vous avez pu le constater, certaines des citations de Satoshi Nakamoto se sont montrées prophétiques. Évidemment, il en existe une multitude d'autres, que je vous invite à consulter au travers du forum Bitcoin Talk. Et vous, quelle est votre citation préférée ? Dites-le-nous en commentaire de cet article.

