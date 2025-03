Les memecoins seront indéniablement l'un des symboles de ce cycle haussier et le levier qui aura porté la surperformance de Solana en 2024. Désormais classés comme des objets de collection, le phénomène pourrait-il se relancer et permettre au SOL d'engager un nouveau rallye haussier ?

Un coup de pouce de la SEC pourrait-il relancer Solana ?

Nous sommes le samedi 1er mars 2025 et le cours de la cryptomonnaie SOL de Solana se situe autour de 147 dollars.

La dernière analyse que nous avons réalisée sur la cryptomonnaie Solana remonte au 19 février 2025, lorsque son prix oscillait autour de 170 dollars. Depuis, son cours a fortement reculé, atteignant de nouveaux plus bas pour l'année 2025.

Au cours du mois écoulé, l'écosystème de Solana a souffert des excès liés à son principal cas d'usage : les memecoins. Il apparaît désormais évident que le succès de SOL durant ce cycle est étroitement lié au développement de ces derniers.

Dans ce contexte, le communiqué publié par la SEC le 27 février constitue une avancée réglementaire significative qui pourrait profiter à Solana et à son écosystème. L'institution américaine y clarifie la nature des memecoins en les excluant de la catégorie des valeurs mobilières pour les classer plutôt comme des objets de collection.

D'un point de vue spéculatif, la crypto de Solana reste l'un des actifs les plus plébiscités par les traders, avec des volumes sur les marchés dérivés avoisinant les 29,5 milliards de dollars (9,5 milliards lors de notre précédente analyse) au cours des dernières 24 heures. Cette augmentation significative marque un retour d'intérêt spéculatif fulgurant autour du token de l'écosystème Solana.

L'open interest a également vivement rebondi de 20 %, avec des spéculateurs qui cherchent à anticiper un point bas autour des 130 dollars. Cette hausse de l'open interest semble néanmoins également alimentée par des shorts qui se positionnent dans le rebond, et ce malgré un premier squeeze vendeur.

La dernière phase de baisse a laissé de nombreuses liquidités derrière elle, avec un premier cluster autour des 180 dollars, mais surtout le niveau des 210 dollars où réside une poche de liquidité importante.

Toujours classée 6ᵉ au rang des cryptomonnaies, avec une capitalisation de 66,67 milliards de dollars, la crypto de Solana pourrait être en passe de trouver un point bas.

Paires avec Solana 24 heures 7 jours 1 mois Solana/ USDT +7,10 % -13,30 % -35,80 % Solana / Bitcoin +7,40 % -0,90 % -20,90 % Solana / Ethereum +10,80 % +3,40 % -10,40 %

Rebond du chat mort ou relance haussière ?

Le token du projet Solana évolue depuis trois semaines sous le pivot des 200 dollars. Travailler dans cette zone est un signe de faiblesse, particulièrement avec une clôture mensuelle sous la Kijun du système Ichimoku située à 152 dollars.

De plus en plus de signaux montrent une orientation baissière du SOL. Les moyennes mobiles à 20 et 50 jours constituent désormais des résistances à 170 et 200 dollars, accompagnées d’un changement de tendance à la baisse.

Le dernier point technique positif auquel l’actif peut encore s’accrocher est le niveau de polarité du bear market à 133 dollars, qu’il parvient à préserver. Une clôture hebdomadaire sous ce seuil, ou un franchissement des plus bas de la semaine, pourrait entraîner une chute bien plus marquée du SOL, avec un objectif proche des 70 dollars.

En journalier, le SOL réagit bien au contact des 133 dollars. Il a réalisé une belle absorption lors de la journée de vendredi, parvenant à une clôture au-dessus de la bougie de mercredi, créant ainsi une configuration à trois bougies encourageante.

Pour poursuivre cette reprise haussière, l’actif doit franchir à nouveau la Kijun mensuelle. Une opération qui pourrait nécessiter un throwback près des 133 dollars, validant un creux supérieur au précédent avant de trouver la force de percer.

Si le SOL parvient à reconquérir les 152 dollars, il pourrait engager un rallye en direction des 170, puis des 200 dollars. Ce mouvement technique offre, à ce stade, de bonnes probabilités de succès.

Au vu du contexte de marché, il est préférable de raisonner étape par étape. Si une relance au-delà des 200 dollars est envisageable, le risque d’un rebond du chat mort reste actuellement élevé. Ce scénario ne pourra être évincé qu’avec un franchissement de l’ancien ATH, ou après un travail de reconstruction haussière une fois les 200 dollars réintégrés.

Graphique du cours du Solana en hebdomadaire

En résumé, Solana s'oriente à la baisse mais conserve un dernier aspect technique positif : la polarité du bear market à 133 dollars, qu'il parvient pour le moment à préserver. Le prochain rebond devra être observé avec attention, car les risques d’un dead cat bounce restent élevés.

Sources : TradingView, Coinglass, Glassnode

