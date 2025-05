Le SOL est-il prêt pour une consolidation autour des 125 dollars ? Analyse technique de Solana au 6 mai 2025

À l’approche d’un rendez-vous crucial pour l’ensemble des marchés financiers, Solana marque une pause. Ce repli pourrait annoncer le début d’un retracement plus profond, visant à consolider la structure hebdomadaire et à établir une base solide. Toutefois, ce scénario n’est pas le seul envisageable.

Le marché marque une pause avant le rendez-vous de la FED

Nous sommes le mardi 6 mai 2025 et le cours de la cryptomonnaie SOL de Solana se situe autour de 145 dollars.

Notre dernière analyse de la cryptomonnaie Solana remonte au 10 avril 2025, alors que son cours évoluait autour de 115 dollars. Depuis, l’actif a nettement progressé pour atteindre 157 dollars le 25 avril dernier.

Le marché semble désormais marquer une pause, dans l’attente de la décision de politique monétaire, prévue ce mercredi à 20h00. Par ailleurs, le discours de Jérôme Powell sera scruté de près par l’ensemble des acteurs du marché, en quête d’indices sur l’orientation future de la banque centrale.

La phase de consolidation observée ces derniers jours n’a donc rien d’alarmant : réduire son exposition au risque ou prendre des bénéfices à l’approche de ce type d’événement est une stratégie couramment adoptée par les investisseurs souhaitant alléger leur portefeuille avant une décision majeure.

En revanche, l’élément imprévisible de la semaine se situe du côté de la Maison-Blanche, où le président exerce une pression manifeste en faveur d’une baisse des taux. Une orientation que la FED n’a, jusqu’à présent, pas jugée opportune au regard de la conjoncture économique actuelle.

Le Solana, objet de notre analyse aujourd'hui, est désormais à la 6ᵉ place du classement des cryptomonnaies, avec une capitalisation de 74,65 milliards de dollars. L’actif a ainsi regagné du terrain dans le classement grâce à un rebond significatif.

Paires avec Solana 24 heures 7 jours 1 mois Solana/ USDT -1,40 % -3,40 % +20,70 % Solana / Bitcoin -1,00 % -2,50 % +6,40 % Solana / Ethereum +0,20 % -1,60 % +20,60 %

Se dirige-t-on vers un test des supports dans les prochains jours ?

Le Solana est parvenu à endiguer la phase baissière hebdomadaire qui s'était installée depuis son sommet historique, œuvrant désormais dans une phase plus neutre depuis le franchissement des 147 dollars. L'actif établit et valide désormais un nouveau sommet hebdomadaire sur les 157 dollars.

C'est le niveau à franchir désormais pour relancer la tendance haussière, dans un contexte où la dynamique de prix favoriserait plutôt la recherche d'un nouveau creux sur cette même unité de temps. En effet, le dernier creux réalisé par le Solana est enregistré à 95,26 dollars.

Par conséquent, la marge de travail est relativement large puisque l'actif gravite actuellement 50 dollars au-dessus de ce niveau. C'est pourtant un scénario qu'il ne faut pas omettre, sur une échelle moyen ou long terme, que celui de revisiter plus bas dans le but de construire une base solide en vue d'une nouvelle phase d'expansion future.

Si le retracement devait se mettre en place, nous favoriserions toutefois en premier lieu un repli sur une confluence entre le retracement de 50 % de cette dernière jambe haussière, qui entre en confluence avec le dernier creux 3 jours autour des 125 dollars.

C'est le niveau qu'il faudra maintenir en clôture sur cette unité de temps pour maintenir la bonne dynamique générée par le rebond depuis la zone des 100 dollars.

Bien sûr, rien n'omet l'option d'aller rechercher le creux plus profondément, et notamment dans la zone comprise entre 108 et 118 dollars. Toutefois, la structure développée jusque-là par le SOL laisse à penser qu'il pourrait poursuivre en démontrant la même force que ces trois dernières semaines, favorisant l'idée d'un retracement faible.

À plus court terme, la zone définie entre 140 et 157 dollars, dernier creux en 3 jours et dernier sommet hebdomadaire, pourrait être la clé pour les prochains jours. En effet, casser à la baisse les 140 dollars nous invite à engager le retracement décrit dans cette analyse.

Au contraire, briser le sommet hebdomadaire favorise une continuation du mouvement haussier à destination des prochains niveaux de résistance qu'il rencontrera dans la zone des 170 dollars, où l’attendent la moyenne mobile 20 et 50 semaines, et les 180 dollars.

Graphique de l’évolution hebdomadaire du cours de Solana

En résumé, Solana fait partie des cryptomonnaies ayant affiché la plus grande force au cours du rebond observé ces dernières semaines. Toutefois, la dynamique actuelle laisse entrevoir la possibilité d’une phase de consolidation, susceptible de conduire à la formation d’un nouveau creux en unité de temps hebdomadaire. L’évolution future dépendra très probablement de l’issue de la consolidation en cours dans la zone située entre 140 et 157 dollars.

Sources : TradingView, Coinglass, Glassnode

