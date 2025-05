SG Forge (Société Générale) s'apprêterait à lancer un stablecoin dollar

SG Forge, la filiale dédiée aux cryptomonnaies de Société Générale, compterait lancer un stablecoin dollar sur la blockchain Ethereum (ETH). Cela serait une première mondiale pour un groupe bancaire. Que sa trame-t-il au cœur de la banque ?

Société Générale planifie-t-elle un stablecoin dollar ?

Selon des informations rapportées par nos confrères de The Big Whale, Société Générale, via sa filiale SG Forge, souhaite lancer un stablecoin dollar. À l’inverse d’autres stablecoins de groupes bancaires, celui-ci serait lancé sur une blockchain publique : Ethereum (ETH).

Ce serait la première fois qu’un groupe bancaire lancerait un stablecoin dollar sur une blockchain publique, avec un projet de multiplier les réseaux à l’avenir (Solana, puis d’autres).

Rappelons que ce n’est pas le coup d’essai de SG Forge, puisque la filiale a déjà lancé l’EURCV il y a 2 ans, qui est un stablecoin euro. Celui-ci a également été lancé sur plusieurs réseaux, dont Solana et plus récemment Stellar.

Par ailleurs, SG Forge a obtenu le convoité sésame de l’Union européenne qui lui permet d’émettre des stablecoins dans le cadre réglementaire prévu par MiCA. Mais malgré l’arrivée d’un stablecoin dollar, l’EURCV resterait la priorité de Société Générale, selon une source interne interrogée :

Cela reste une priorité stratégique, même si son développement s’avère plus complexe que prévu.

Un écosystème en devenir en Europe et ailleurs

Société Générale entend-elle faire de l’ombre aux acteurs historiques du secteur ? On rappelle en effet que le géant Tether (USDT) a quitté l’Europe, refusant de se plier aux exigences de MiCA. Cela crée donc un appel d’air, dans lequel se sont engouffrées plusieurs sociétés.

A l’internationale, une course aux stablecoins a par ailleurs été déclenchée. Parmi les derniers arrivants, on compte Meta, qui souhaite faire oublier l’échec du Diem. Mais aussi World Liberty Financial, la société crypto de la famille Trump. Société Générale et SG Forge s’inscrivent donc dans une tendance de fond.

Source : The Big Whale

