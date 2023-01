Sam Bankman-Fried s'oppose à la saisie de ses actions Robinhood par la justice américaine

Qui finira par récupérer les 450 millions de dollars d'actions Robinhood (HOOD) détenues par la société antiguaise de Sam Bankman-Fried ? Voilà une question dont l'issue semble difficile à déterminer, l'ex-PDG de FTX ayant intenté une action en justice pour contrer la tentative de récupération de ces dernières par les autorités fédérales américaines.

Où finiront les actions Robinhood de Sam Bankman-Fried ?

Nous l'annoncions le 23 décembre dernier, les quelque 450 millions de dollars d'actions Robinhood (HOOD), actuellement détenues par une société antiguaise appartenant à Sam Bankman-Fried, sont au cœur d'une bataille entre plusieurs entités visant à déterminer à qui elles reviendront de droit.

Il semblerait finalement, selon une information exclusive du Wall Street Journal, que ce soit la justice américaine qui s'apprête à mettre la main sur ces quelque 56 millions d'actions, actuellement entreposées chez le broker ED&F Capital Markets.

Effectivement, c'est un tribunal de New York qui a ordonné que les autorités fédérales saisissent ces actions, alors que ces dernières sont également disputées par BlockFi, le prêteur de cryptomonnaies en faillite qui a par ailleurs porté plainte contre Sam Bankman-Fried à cet effet.

Toutefois, il est difficile de déterminer où termineront ces actions dont la valeur atteint plusieurs centaines de millions de dollars, tant la justice elle-même semble désemparée, à en croire l'un des avocats de FTX :

« La propriété de ces actions Robinhood était une question ouverte avant que la saisie ait lieu. [...] Ces actions posaient déjà problème. »

Effectivement, Sam Bankman-Fried revendique la propriété de ces actions, dont il est le détenteur à proprement parler via sa société antiguaise, sauf que ces dernières ont également été promises en tant que collateral à BlockFi par Caroline Ellison, en charge d'Alameda Research.

La direction actuelle de FTX, quant à elle, réclame la propriété des actions afin de rembourser les créanciers de l'exchange en faillite.

Sam Bankman-Fried estime que ces actions lui reviennent

Selon un document déposé jeudi 5 janvier par les avocats de Sam Bankman-Fried, ce dernier estime que ses actions lui reviennent et qu'il en a besoin « pour couvrir ses frais de justice » - nous parlons de 450 millions de dollars - et a, par conséquent, intenté une action en justice pour les récupérer.

Et pourtant, au-delà du fait que la somme ici prétendue nécessaire à la défense de Sam Bankman-Fried semble démesurée, il est peu probable que ces actions lui reviennent.

Et pour cause, à la fin du mois de décembre, nous apprenions que SBF et Gary Wang avaient contracté une somme de prêts équivalente à 546 millions de dollars auprès d'Alameda Research pour financer certaines acquisitions, dont celle des actions de Robinhood.

Quoi qu'il advienne de ces actions Robinhood, le temps devrait faire un peu de tri dans ce méli-mélo concernant FTX et Sam Bankman-Fried, la date du procès de ce dernier étant actuellement fixée au mois d'octobre prochain.

Source : Wall Street Journal

