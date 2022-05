Sam Bankman-Fried va dépenser un milliard de dollars aux élections américaines de 2024

Sam Bankman-Fried pourrait investir un montant record dans les élections présidentielles de 2024

Sam Bankman-Fried, PDG et fondateur de la plateforme FTX, a accordé une interview à Jacob Goldstein dans le cadre du podcast « What's Your Problem? ». Lors de l'entretien, le milliardaire révèle avoir l'intention de dépenser entre 100 millions et 1 milliard de dollars dans le cadre des élections américaines de 2024.

Le fondateur de FTX prévoit de répartir l'argent entre différentes organisations alignées sur ses convictions. Sam Bankman-Fried compte investir dans des « campagnes pour les choses » qui lui « tiennent le plus à cœur » plutôt que dans des partis politiques. Parmi les causes favorites du milliardaire, on trouve la lutte contre les pandémies.

D'après OpenSecrets, l'organisme sans but lucratif qui surveille le financement des campagnes électorales, un investissement à titre personnel d'un milliard de dollars représenterait un record.

Sur le site de l'organisme, on peut lire que le montant maximal dépensé par un individu est de 218 millions de dollars. Seuls 2 donateurs dépassent le plafond des 100 millions de dollars. Avec son investissement minimal prévu, Sam Bankman-Fried s'imposerait parmi les plus importants donateurs des États-Unis.

👉 Découvrez notre tutoriel sur la plateforme de trading FTX

Découvrir FTX 5% de réduction sur vos frais avec ce bouton 👆 Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués ( en savoir plus

1 milliard de dollars pour barrer la route de Donald Trump

La 2e personne de moins de 30 ans la plus riche de tous les temps n'exclut pas d'investir davantage d'argent dans la campagne présidentielle. Sam Bankman-Fried refuse en effet de parler de « plafond définitif » parce que « qui sait ce qui va se passer d'ici là ? ». Il ajoute :

« Quant à combien plus que cela, je ne sais pas. Cela dépend vraiment de ce qui se passe. Cela dépend vraiment de qui est candidat exactement et pour quoi ».

Sam Bankman-Fried semble envisager l'idée d'injecter davantage d'argent dans les élections pour barrer la route à un éventuel retour de Donald Trump. Éjecté de la présidence après 4 ans au pouvoir, l'homme d'affaires n'exclut pas de se représenter aux élections de 2024. Officiellement, l'ancien locataire de la Maison-Blanche n'a cependant pas encore annoncé sa candidature.

Pour mémoire, Sam Bankman-Fried était déjà l'un des plus importants donateurs de la campagne électorale de Joe Biden. Le PDG de FTX avait en effet offert 5,2 millions de dollars pour aider le démocrate à convaincre les Américains. Cette année, le milliardaire a également déboursé 20 millions de dollars pour soutenir les candidats aux primaires démocrates du Congrès.

Adepte de l'altruisme efficace, le philanthrope a multiplié les engagements sociaux et écologiques ces dernières années. Il s'est notamment engagé dans la lutte pour le bien-être animal et contre le réchauffement climatique. Enfin, on rappellera que Sam Bankman-Fried prévoit de reverser la quasi-totalité de la fortune qu'il aura accumulée grâce à ses entreprises.

👉 Sur le même thème : FTX prévoit 1 milliard de dollars de donations caritatives et lance sa première campagne publicitaire papier

Sources : What's Your Problem?, OpenSecrets, Wall Street Journal

Découvrir notre Groupe Privé Du contenu à haute valeur ajoutée et rapide à consommer

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque dimanche 👌 Et c'est tout. Toast ! mail@toast.com Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité