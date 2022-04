FTX prévoit 1 milliard de dollars de donations caritatives et lance sa première campagne publicitaire papier

FTX dévoile une première campagne publicitaire au format papier

Durant l’événement Crypto Bahamas, qui a eu lieu du 26 au 29 avril, organisé par la célèbre plateforme d’échange de cryptomonnaies FTX, celle-ci a annoncé le lancement de « In On » sa toute première campagne publicitaire au format papier.

Elle sera présentée dans de célèbres magazines tels que Vogue ou Vanity Fair dans les numéros du mois de juin et mettra en scène Sam Bankman-Fried (SBF), le PDG et fondateur de la plateforme, ainsi que le mannequin Gisele Bündchen.

Cette dernière avait rejoint FTX il y a un an en tant qu’actionnaire et conseillère en initiatives environnementales et sociales avec son mari, l’ancien joueur de football américain Tom Brady, qui a endossé le rôle d’ambassadeur de la plateforme.

Le but de cette campagne publicitaire, au-delà de l’aspect évident de la promotion de FTX, est de mettre en avant l’engagement de Gisele Bündchen et SBF dans les actions philanthropiques et caritatives de l’entreprise. Ainsi, par le biais de la Fondation FTX, ces derniers se sont engagés à donner jusqu’à 1 milliard de dollars au profit de différentes causes cette année.

Gisele Bündchen a commenté l’initiative :

« Participer à cette campagne avec Sam a été l’occasion de sensibiliser davantage sur l’importance pour les entreprises de s’engager à rendre le monde meilleur. C’est excitant et émouvant de voir FTX œuvrer pour une véritable transformation de la société. »

Un fondateur engagé

L’engagement social et écologique de SBF est de notoriété publique, ce dernier explique d’ailleurs régulièrement qu’il souhaite redistribuer la majorité de sa fortune. Dans cette vidéo du vidéaste Nas Daily, il explique être végan et préférer garder sa Toyota Corolla plutôt que d’acheter une supercar comme une Lamborghini par exemple :

L’année dernière, FTX avait annoncé avoir atteint la neutralité carbone. Cela est notamment passé par l’achat de compensation carbone, qui consiste en le financement de projets à visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, pour contre-balancer sa propre activité.

En l’espace de 3 ans d’existence, FTX a su devenir l’une des principales plateformes d’échange de cryptomonnaies au monde et les annonces régulières semblent confirmer la dynamique de croissance.

Source : Communiqué de presse

