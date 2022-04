Goldman Sachs envisage de nouer un partenariat avec la plateforme FTX

Sam Bankman-Fried a rencontré le PDG de Goldman Sachs

Goldman Sachs, célèbre banque d'investissement américaine, s'est récemment rapproché de FTX, l'exchange de cryptomonnaies en pleine croissance. D'après les informations partagées par le Financial Times, David Solomon, PDG de la banque, a rencontré Sam Bankman-Fried, fondateur de la plateforme, en mars 2022. L'entretien a eu lieu dans les Caraïbes.

Citant « des personnes familières avec la question », le média affirme que David Solomon a notamment évoqué l'idée que Goldman Sachs puisse conseiller FTX dans ses négociations avec les régulateurs américains.

FTX.US, la branche américaine de l'exchange, cherche actuellement à travailler de concert avec les gendarmes financiers des États-Unis. Dans cette optique, la plateforme a notamment investi dans Investors Exchange LLC (IEX), une bourse de valeurs américaine. Grâce à l'expertise de IEX en matière de régulation, FTX espère consolider sa position face aux régulateurs.

David Solomon aurait notamment évoqué la Commodity Futures Trading Commission, l'agence chargée de réglementer les produits dérivés. Le mois dernier, FTX a en effet demandé l'autorisation à l'organisme de proposer des effets de levier aux particuliers sans passer par un courtier financier.

Plutôt que de s'appuyer sur un intermédiaire, la firme de Sam Bankman-Fried suggère de régler directement les transactions liées aux produits dérivés. La proposition de FTX sera étudiée lors d'une audience prévue le 23 mai prochain. Rostin Behnam, président de l'agence de régulation assure vouloir se monter prudent.

Le dirigeant de Goldman Sachs a également sondé le fondateur de FTX au sujet d'une « potentielle collaboration future » concernant « un prix de convenance ». La banque d'investissement souhaite pouvoir acheter des cryptomonnaies à un prix fixé au préalable avec l'exchange. Dans le cadre d'un accord de ce type, le prix de vente des actifs ne dépend pas du cours des devises numériques.

👉 Retrouvez toute l’actualité sur les plateformes d'échange de cryptomonnaies

Découvrir FTX 5% de réduction sur vos frais avec ce bouton 👆 Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués ( en savoir plus

La banque propose d'aider FTX lors d'une éventuelle introduction en bourse

Enfin, David Solomon s'est également dit prêt à conseiller FTX lors d'une éventuelle introduction en bourse. Goldman Sachs fait d'ailleurs partie des banques ayant accompagné Coinbase lors de sa cotation boursière en avril 2021.

Pour l'heure, Sam Bankman-Fried semble réticent à l'idée de lever des fonds sur un marché boursier. D'après les indiscrétions obtenues par le Financial Times, FTX, dont la valorisation a atteint les 32 milliards de dollars, devrait se focaliser sur les collectes de fonds privées à court terme.

Interrogé par le Financial Times en juillet dernier, Sam Bankman-Fried avait d'ailleurs estimé que FTX n'avait pas besoin de se lancer en bourse malgré les indéniables avantages du processus :

« Nous sommes dans la position chanceuse de ne pas avoir à le faire parce que nous n'avons pas besoin de capitaux. [...] D'un autre côté, il y a potentiellement de grands avantages à l'introduction, tels que la reconnaissance de la marque ».

L'entretien avec David Solomon a été organisé alors que FTX a accéléré son expansion à l'international ces derniers mois. Début mars, l'exchange a annoncé son arrivée en Europe en créant une filiale européenne avec un siège social en Suisse. Quelques semaines plus tard, FTX a implanté une succursale en Australie.

La croissance folle de la plateforme a visiblement attiré l'attention des acteurs de la finance traditionnelle tels que Goldman Sachs. Après avoir reconnu les cryptomonnaies comme une nouvelle classe d’actifs, la banque a multiplié les investissements dans le secteur. Goldman Sachs a par exemple placé 5 millions de dollars dans la startup Blockdaemon, qui développe une infrastructure de staking destinée aux institutionnels.

Après avoir relancé son service de trading de cryptomonnaies au terme de 3 ans d'arrêt et offert une exposition au Bitcoin (BTC) à ses clients les plus aisés, la banque ambitionne de « renforcer sa présence » sur le marché des actifs numériques, avance le Financial Times. Pour mémoire, Goldman Sachs a été l'une des premières banques à se lancer dans le secteur des crypto-actifs dès 2018.

👉 Lire aussi : FTX s'associe à la tenniswoman Naomi Osaka pour promouvoir les cryptos auprès des femmes

Source : Financial Times

Découvrir notre Groupe Privé Du contenu à haute valeur ajoutée et rapide à consommer

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque dimanche 👌 Et c'est tout. Toast ! mail@toast.com Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité