FTX s'associe à la tenniswoman Naomi Osaka pour promouvoir les cryptos auprès des femmes

FTX s'associe avec la championne Naomi Osaka

Aujourd'hui, la société FTX Trading Ltd (englobant notamment FTX.US et FTX.com) a annoncé que Naomi Osaka sera l'ambassadrice mondiale de la marque. Elle rejoint ainsi d'autres athlètes de grande envergure, notamment Tom Brady et Stephen Curry.

If @StephenCurry30 @TomBrady and @giseleofficial are in then you know I am too! Excited for the journey ahead with @FTX_Official and SBF_FTX 🚀 pic.twitter.com/ydrjhoKPaL — NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) March 21, 2022

Dans le cadre de ce partenariat, Osaka présentera le logo FTX sur ses vêtements pour l'Open de Miami, qui a débuté ce lundi 21 mars. De surcroît, elle devrait recevoir une participation au capital de FTX et une rémunération en cryptomonnaies.

Par ce partenariat, FTX aidera Osaka à poursuivre son engagement dans l'industrie des cryptomonnaies. En effet, elle a déjà lancé sa propre collection de tokens non fongibles (NFTs), par l'intermédiaire de la plateforme Autograph.io.

👉 Pour en savoir plus — FTX Avis et Tuto (2022) : la plateforme de trading crypto la plus prometteuse ?

Promouvoir le Web3.0 auprès des femmes

Naomi Osaka est une joueuse de tennis japonaise, ancienne première au classement des meilleures joueuses du monde et détentrice de quatre titres majeurs en Grand Chelem. Elle est notamment reconnue pour ses prises de positions sur des sujets sociaux et plus récemment, sur la sensibilisation à la santé mentale.

En miroir des autres marchés financiers, les inégalités dans la population constituant l'écosystème des cryptomonnaies ont alerté la tenniswoman. Elle a ainsi déclaré :

« Les cryptomonnaies ont commencé avec l'objectif d'être accessibles à tous et de briser les barrières à l'entrée. Je suis enthousiaste à l'idée de m'associer à FTX pour revenir à cette mission et innover sur de nouvelles façons d'atteindre plus de gens et de démocratiser davantage l'espace. »

Dans la lignée de ses convictions personnelles, Naomi Osaka œuvrera pour promouvoir le monde des cryptomonnaies et du web3.0 auprès des femmes. Elle devrait assurer la direction créative des projets de FTX et produira du contenu pour la plateforme.

Sam Bankman-Fried, PDG de FTX, a souhaité soutenir l'initiative de la joueuse nippone, expliquant que ce projet s'inscrit dans l'objectif de FTX « d'impliquer des voix plus diverses dans l'avenir de la monnaie numérique et de Web3 ». D'ailleurs, en tant que philanthrope reconnu, Bankman-Fried a annoncé un don caritatif à Play Academy, l'organisation caritative d'Osaka qui œuvre à aider les femmes par le jeu et le sport.

👉 Pour approfondir — FTX et Everstake lancent une plateforme de collecte de dons en cryptomonnaies pour l'Ukraine

Sources : PR Newswire