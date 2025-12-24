Russie : vers une légalisation généralisée du trading de cryptomonnaies ?

La Banque de Russie travaille sur un cadre réglementaire pour autoriser l'achat de cryptomonnaies à tous les investisseurs sous certaines conditions. Quelles seraient lesdites conditions ?

La Banque de Russie envisage d'autoriser l'achat de cryptomonnaies à tout le monde

En Russie, la réglementation autour des cryptomonnaies est toujours si ambigüe qu’il est difficile de considérer si le pays est pour ou contre les technologies de la blockchain.

Dans l’année, les autorités compétentes se sont finalement employées à légaliser le trading de cryptomonnaies aux investisseurs qualifiés sous certaines conditions.

Cette fois-ci, la Banque de Russie s’interroge sur l’éventualité d’autoriser l’acquisition de certaines cryptomonnaies pour tous ses citoyens, mais dans des quantités limitées :

Les investisseurs non qualifiés pourront acquérir les cryptomonnaies les plus liquides, pour lesquelles des critères seront établis par la loi, mais seulement après avoir réussi des tests et dans la limite de 300 000 roubles par an par l'intermédiaire d'un seul intermédiaire.

À titre indicatif, 300 000 roubles représentent l’équivalent d’un peu plus de 3 260 euros au cours actuel.

Dans ce nouveau projet de loi, les investisseurs qualifiés pourront pour leur part s’exposer à n’importe quelle cryptomonnaie sans montant limite et après avoir réussi un test, à l’exception des cryptos anonymes.

En matière de délai, la Banque de Russie vise le 1er juillet 2026 pour « l'élaboration d'un cadre législatif », et table ensuite sur le 1er juillet 2027 « introduire une responsabilité pour les activités illégales des intermédiaires sur le marché des cryptomonnaies, similaire à celle prévue pour les activités bancaires illégales ».

Cette semaine, nous revenions également sur le cas du minage de Bitcoin (BTC) appliqué à la Russie.

Source : Banque de Russie

