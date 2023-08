Russie : Binance a-t-elle vraiment fait le nécessaire pour respecter les sanctions occidentales ?

Après des révélations selon lesquelles Binance permettait à ses clients russes de contourner les sanctions occidentales via son service de trading de pair-à-pair, la plateforme a finalement supprimé les banques russes sanctionnées de son site. Cependant, il semble que certains utilisateurs russes parviennent toujours à contourner ces restrictions en utilisant des noms de code pour désigner ces banques dans leurs transactions.

Binance supprime finalement les banques russes sanctionnées de sa plateforme

Il y a tout juste quelques jours, nous relayions une information exclusive du Wall Street Journal selon laquelle Binance permettait à ses clients russes de contourner les sanctions occidentales via son service de trading de pair-à-pair.

Alors qu'un porte-parole avait nié les faits et avait déclaré que Binance se conformait aux exigences relatives aux sanctions internationales, nous apprenons quelques jours plus tard que Binance a supprimé les banques russes sanctionnées dont il était question de son site. Interrogé sur ces changements, un représentant de Binance a ainsi déclaré auprès du WSJ :

« Nous mettons régulièrement à jour nos systèmes afin de garantir la conformité avec les normes réglementaires locales et mondiales. Lorsque des lacunes nous sont signalées, nous nous efforçons d'y remédier le plus rapidement possible. »

Avant d'ajouter que les méthodes de paiement de pair-à-pair proposées qui « ne correspondent pas à nos politiques de conformité ne sont pas disponibles sur notre plateforme ».

Effectivement, le site russe de Binance proposait à ses clients de passer par 5 établissements bancaires sanctionnés pour transférer du rouble et acquérir des stablecoins, notamment de l'USDT, le stablecoin de Tether. Ces banques comprenaient Tinkoff et Rosbank, qui ne sont désormais plus disponibles sur la plateforme officiellement.

Des noms de code pour contourner les restrictions locales

Selon une enquête menée par nos confrères de Cointelegraph, Binance avait initialement supprimé les établissements bancaires concernés par les sanctions le 24 août, mais seulement sous leur nom officiel. Effectivement, ces banques étaient toujours disponibles pour effectuer des transactions, mais cette fois sous les noms de code « jaune » (Tinkoff) et « vert » (Rosbank).

Le lendemain, soit le 25 août, Binance a supprimé ces noms de code de sa liste. Ces derniers ne donnent donc plus de résultat, tout comme leur banque respective sous leur nom officiel, mais d'autres établissements non sanctionnés sont encore disponibles, tels que Raiffeisenbank, Russian Standard Bank, Payeer ou AdvCash.

Mais selon Cointelegraph, et malgré l'annonce de Binance, certains utilisateurs du service P2P de Binance semblent actuellement proposer « la banque verte » comme méthode de paiement, cette fois en le précisant dans les conditions de vente des transactions afin que cela soit plus discret.

Exemple d'un utilisateur russe de Binance P2P n'acceptant que « la banque verte »

Il semblerait donc in fine que les utilisateurs russes de Binance P2P parviennent malgré tout à toujours trouver des alternatives pour s'arranger. Quoi qu'il en soit, Binance est déjà sous enquête du département de la Justice des États-Unis à ce sujet depuis le mois de mai dernier. Un sujet à surveiller pour le géant des crypto, donc.

Sources : Wall Street Journal, Cointelegraph

