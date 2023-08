Binance : l'exchange de cryptomonnaies continue t-il de jouer avec le feu avec ses clients russes ?

Alors que Binance est déjà sous enquête du Département de la Justice des États-Unis, qui la soupçonne de permettre aux citoyens russes de contourner les sanctions occidentales, un nouveau rapport du Wall Street Journal vient appuyer ces accusations. La plateforme dément, mais des éléments viennent clairement semer le doute.

Binance continue de servir ses clients russes de façon dissimulée

Selon une information du Wall Street Journal, Binance servirait de relais pour permettre aux citoyens russes de transférer de l'argent à l'étranger depuis au moins 5 établissements bancaires placés sur liste noire suite au conflit opposant la Russie à l'Ukraine.

Alors que l'année dernière, Binance avait déclaré qu'elle ne proposerait plus ses services aux Russes détenant plus de 10 000 euros sur la plateforme (un sujet déjà remis en question en avril dernier) afin de s'aligner sur le panel de sanctions occidentales imposées à Moscou, la Banque de Russie affirme que l'exchange de cryptomonnaies a permis de faire transiter environ 428 millions de dollars par mois entre le mois d'octobre 2022 et le mois de mars 2023.

Via les services pair-à-pair de la plateforme, les Russes ont ainsi pu échanger leurs roubles en cryptomonnaies, toujours selon la Banque de Russie. Une fois transformés en stablecoins par exemple, les roubles peuvent être utilisés sur différents services à l'international, notamment chez des courtiers ou des plateformes acceptant les cryptomonnaies.

Selon le Wall Street Journal, le site Web de Binance en Russie permet aux clients de transférer de l'argent depuis au moins 5 établissements sanctionnés, notamment Rosbank et Tinkoff Bank. Par le seul biais de Rosbank, l'équivalent de près d'un million de dollars aurait ainsi été échangé sur la plateforme pair-à-pair de Binance en une seule journée au mois de juillet, des centaines de traders proposant l'achat ou la vente de rouble contre de l'USDT.

De son côté, l'exchange de cryptomonnaies dément

Interrogé par le Wall Street Journal, un porte-parole de Binance a nié les faits, affirmant que la plateforme appliquait correctement les sanctions vis-à-vis des citoyens russes concernés :

« Toutes les restrictions actuelles liées aux sanctions contre tous les ressortissants russes sont appliquées par la plateforme et ses entités légales dans l'Union européenne dans leur intégralité. »

Pourtant, les bénévoles de Binance servant les clients russes sur Telegram (les « Binance Angels ») ont affirmé sur le canal correspondant que l'exchange crypto n'appliquait plus les sanctions initialement introduites au mois d'avril 2022. De son côté, Binance a démenti, affirmant que ces personnes n'étaient pas des porte-paroles de l'entreprise et encore moins des employés officiels.

Pour contourner les canaux traditionnels, certains citoyens russes passeraient par Advanced Cash, une société enregistrée à Belize (Amérique Centrale), qui travaillerait elle-même avec des agents locaux détenant des comptes bancaires hébergés en Russie. Les utilisateurs d'Advcash peuvent ainsi utiliser des comptes bancaires (comme ceux de Rosbank et Tinkoff Bank) pour effectuer des transferts vers la plateforme, laquelle leur permet d'échanger de l'argent avec Binance.

De son côté, Advcash a déclaré qu'elle ne travaillait avec aucune banque russe, mais qu'elle n'était pas responsable de ce qui se passait sur les comptes tiers.

Une nouvelle qui ne fera certainement pas les affaires de Binance, l'exchange étant déjà sous enquête du Département de la Justice des États-Unis pour des soupçons du même ordre.

Source : Wall Street Journal

