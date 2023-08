Binance US retrouve un partenaire pour les dépôts en dollars... Mais il y a un mais

Annoncée dans la soirée d’hier, cette rampe d’accès vers le dollar est effective dès maintenant. Cela veut dire que les clients de Binance US peuvent à nouveau déposer des USD, pour ensuite les échanger contre des cryptomonnaies, en l’occurrence l’USDT de Tether. C’est notamment la plateforme Moonpay qui assurera ce service pour Binance, mais l’entreprise mentionne aussi qu’elle fait appel à des fournisseurs de service annexes.

Today, we're excited to introduce a new $USD on-ramp!

✔️ Buy $USDT on https://t.co/AZwoBOgsqS through payment partners like @moonpay, which supports debit & credit card, Apple Pay, and Google Pay.

✔️ Sell USDT for USD to withdraw via bank transfer.

Learn more & get started ⤵️

— Binance.US 🇺🇸 (@BinanceUS) August 22, 2023