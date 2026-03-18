« Un risque inacceptablement élevé » – Des parlementaires du Royaume-Uni appellent à une interdiction totale des dons politiques en cryptomonnaies

Alors qu’outre-Atlantique, les dons politiques en cryptomonnaies sont rentrés dans les habitudes, le Royaume-Uni ne compte pas suivre cet exemple. Un comité parlementaire multipartite appelle ainsi à leur interdiction immédiate.

le 18 mars 2026 à 16:00.

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Marine Debelloir

« Un risque inacceptablement élevé » – Des parlementaires du Royaume-Uni appellent à une interdiction totale des dons politiques en cryptomonnaies

Les parlementaires du Royaume-Uni vent debout contre les dons politiques en cryptomonnaies

Dans un rapport publié hier, le comité mixte sur la stratégie de sécurité nationale préconise de nouvelles règles pour les dons politiques. Les parlementaires estiment que les cryptomonnaies constituent un risque en ce qui concerne les flux illicites, en particulier lorsque ceux-ci proviennent de l’étranger.

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Le gouvernement doit immédiatement interdire les dons politiques effectués en cryptomonnaies, le temps que des règles solides puissent être élaborées.

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Le comité mixte demande au gouvernement d’apporter plusieurs amendements au projet de loi sur la représentation du peuple. Ce mercredi, ce dernier est examiné en commission à la Chambre des Communes.

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Les dons en cryptomonnaies représentent un risque inutile et inacceptablement élevé pour l’intégrité du système de financement politique, le Comité demande au gouvernement d’instaurer un moratoire contraignant sur ces dons en amendant le projet de loi.

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Risque d’ingérence étrangère

Le comité note le risque d’ingérence financière étrangère « majeur », il cite par ailleurs les intentions de « certains acteurs aux États-Unis ». Cela fait bien sûr référence aux multiples initiatives du clan Trump dans les cryptomonnaies. En particulier les dîners offerts aux plus grands détenteurs du token TRUMP, dont la majorité sont des acteurs étrangers.

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La perception d’argent étranger influençant la politique est de plus en plus corrosive. La confiance du public est déjà faible ; il n’en faudrait pas beaucoup pour la briser.

Pour contrer ce risque, le comité suggère de limiter les acteurs qui peuvent effectuer des dons politiques.

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[Le comité] préconise également de nouvelles règles obligeant les personnes résidant à l’étranger à détenir des actifs britanniques suffisants, enregistrés auprès du service des impôts depuis au moins 12 mois, avant de pouvoir effectuer un don.

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Alors que les cryptomonnaies se démocratisent auprès de grands acteurs institutionnels – en particulier les stablecoins – la question de la prévention de l’ingérence devient pressante pour les gouvernements. Pour les élections de 2024 aux États-Unis, les agences de renseignement américaines ont identifié la Chine, l’Iran et la Russie comme les principales sources d’ingérence. Or ce sont des pays connus pour utiliser les cryptomonnaies, de manière parfois détournée.

En France, les dons politiques en cryptomonnaies ne sont pas explicitement interdits, mais pas non plus explicitement autorisés. À ce stade, la loi indique que les dons de plus de 150 euros doivent être effectués par l’un des moyens suivants : chèque, virement, prélèvement automatique et carte bancaire.

Source : UK Parliament

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