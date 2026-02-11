Euro numérique : 2 amendements adoptés au Parlement européen pour accélérer le projet

Face à la domination des acteurs américains dans les paiements numériques, l’Union européenne avance sur l’euro numérique. 2 amendements en ce sens ont été adoptés ce mardi. Présenté comme un outil de souveraineté, ce projet interroge sur ses implications en matière de liberté, de confidentialité et de surveillance.

Marius Farashi Tasooji

Le Parlement européen s'attaque aux cryptos et la confidentialité de nos paiements

En Europe, les paiements en carte bancaire dépassent désormais les paiements en cash et se sont imposés comme le moyen de paiement le plus courant au quotidien. Pourtant, cet outil repose largement sur des infrastructures étatsunienne, puisque l’immense majorité des paiements par carte passe par Visa, Mastercard ou American Express.

Pour réduire cette dépendance, l’UE et la BCE défendent l’euro numérique, présenté comme une forme de monnaie utilisable en ligne reposant exclusivement sur une infrastructure européenne. Mais ce projet ne fait pas l'unanimité, la traçabilité des transactions, la potentielle atteinte à la vie privée et le risque qu’il devienne un instrument de contrôle ou de coercition inquiètent.

Ce mardi, le Parlement européen a adopté 2 amendements soutenant la mise en place de l’euro numérique, dans le cadre de son rapport annuel sur les politiques de la Banque centrale européenne.

Les députés européens considèrent cette future version numérique de l'euro comme un outil stratégique pour renforcer la souveraineté monétaire de l’Union et réduire sa dépendance à l’égard d’acteurs étrangers.

extrait-communiqué-UE

Extrait du communiqué de presse du Parlement européen

 

De plus, ce vote approuve l'intention de l'UE de conserver sa position conservatrice et ferme vis-à-vis de Bitcoin et des cryptomonnaies :

blockquote icon

Les députés européens affirment que la numérisation croissante des paiements, si elle est laissée exclusivement aux acteurs privés et non européens, risque de créer de nouvelles formes d'exclusion pour les utilisateurs et les commerçants, et ils souhaitent que la BCE intensifie sa surveillance des crypto-actifs.

Le texte voté critique également la gestion de l’inflation par la Banque centrale européenne et appelle à réduire plus rapidement la politique accommodante causant la montée des prix, comme les achats massifs d’obligations.

Ce rapport a été adopté par 443 voix contre 71, avec 117 abstentions.

Les Européens ne veulent pas de l'euro numérique

La création de l’euro numérique soulève une double question de souveraineté, celle de l’Union européenne face aux États-Unis, mais aussi celle des citoyens européens face au Parlement.

Car si les Européens ont besoin d’outils de paiement qui échappent à l’influence ou à la censure de puissances étrangères, ils ont tout autant besoin de garanties contre le contrôle ou l’ingérence de leur propre gouvernement.

Au-delà du fait qu’aucun citoyen européen n’a exprimé un besoin réel d’une monnaie numérique, ce projet ne fait que déplacer la dépendance vers d’autres structures tout aussi coercitives.

Tandis que des alternatives comme les stablecoins euro, Bitcoin ou Monero offrent des solutions concrètes pour réduire la domination des acteurs américains, l’Union européenne n’a cessé de freiner leur développement. Et ce, malgré une demande croissante pour ces outils à travers le monde, y compris sur le sol européen.

Source : Parlement Européen

Journaliste et vulgarisateur passionné par Bitcoin, je m’attache à rendre accessible un sujet souvent complexe.
J’ai réalisé un documentaire tourné au Salvador, qui explore de manière pragmatique l’impact de Bitcoin sur le pays.
Chaque semaine, je présente l’émission « Pair à pair », un rendez-vous qui décrypte l’actualité et les enjeux du protocole Bitcoin, avec rigueur et pédagogie.
Je publie également, au quotidien, des articles et réflexions pour nourrir l'intérêt pour le BTC et encourager le débat autour de cette révolution monétaire et technologique.

