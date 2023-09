Ripple : la SEC contre-attaque et affirme son droit à l'appel dans le cadre du procès entourant le XRP

Nouveau revers dans l'affaire opposant Ripple à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis : le régulateur affirme que cette dernière nécessite bel et bien l'intervention de la cour d'appel, en opposition directe avec la récente requête déposée par Ripple la semaine dernière, qui prétendait le contraire.

Effectivement, le premier septembre, Ripple avait déposé un document pour s'opposer à la « certification d'un appel interlocutoire », et donc à empêcher la SEC de reprendre la main sur la qualification du XRP après que la juge Analisa Toress ait affirmé que le token ne pouvait être considéré comme une valeur mobilière (security) sur le marché secondaire.

C'est précisément la qualification du XRP qui déterminera l'issue de cet interminable procès, et qui, dans le même temps, signera soit la défaite ou la victoire de l'écosystème crypto contre le régulateur américain.

Ripple avait affirmé que la demande d'appel de la SEC était irrecevable pour diverses raisons, notamment car elle ne prouvait pas « un motif substantiel de divergence d’opinions » et qu'elle ne participait pas à « faire avancer sensiblement la fin du litige ». À cela, la SEC de Gary Gensler a répondu que Ripple elle-même considérait l'affaire comme prépondérante, et qu'un appel était donc loin d'être injustifié :

En parallèle, la Securities and Exchange Commission a affirmé que la complexité de l'affaire, qui implique notamment le fameux test de Howey, nécessitait un réexamen de la chose. En définitive, la SEC a demandé au tribunal de faire valoir sa demande d'appel et de « suspendre la procédure jusqu'à la résolution de cet appel ».

Selon Stuart Alderoty, le directeur juridique de Ripple, cette requête de la SEC ne devrait en réalité avoir que peu d'effet, et s'avèrerait même contradictoire avec les précédents déclarations du régulateur :

Another SEC filing, another hypocritical pivot…

After years of its chairman saying the “rules are clear and must be obeyed” the SEC now cries that an appeal is urgently needed to resolve these “knotty legal problems." https://t.co/ige4neIWRD

— Stuart Alderoty (@s_alderoty) September 8, 2023