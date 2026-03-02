Révéler une phrase de récupération crypto dans un communiqué - La boulette à 5 millions de dollars des impôts sud-coréens

La première règle du Crypto Club est : il ne faut pas révéler sa phrase de récupération. La deuxième règle du Crypto Club est : il ne faut pas révéler sa phrase de récupération. Une logique que les services fiscaux de Corée du Sud viennent d’apprendre à leurs dépens, avec la perte associée et instantanée de 4,8 millions de dollars.

Les services fiscaux sud-coréens exposent une phrase de récupération crypto

Détenir des cryptomonnaies implique de respecter certaines règles de sécurité numérique élémentaires, comme le fait de ne JAMAIS révéler les données permettant d'assurer leur protection. Une réalité désormais inscrite jusque dans le monde réel, avec une multiplication des enlèvements et séquestrations crypto qui a récemment poussé la police française à rappeler que « la discrétion est une protection ».

Toutefois, certaines affaires concernant le vol de cryptomonnaies restent assez cocasse, notamment lorsqu'elles impliquent une erreur de débutant commise par les services fiscaux de Corée du Sud récemment mise en lumière par le média local, Maeil Kyongje. En cause : une campagne de communication que l'on peut d'ores et déjà qualifier de désastreuse.

Tout a débuté suite à la publication, le 26 février dernier, d'un communiqué officiel du Service national des impôts de Corée du Sud au sujet des résultats liés à une « perquisition visant 124 contribuables de grande envergure et récidivistes », avec la saisie totale de 8,1 milliards de wons (environ 5,5 millions de dollars).

Une publication accompagnée de plusieurs photos censées exposer les détails de cette importante victoire du fisc sur la fraude. Le problème ? Parmi ces clichés figurait une image prise sur le terrain par les enquêteurs, montrant 4 hardware wallets... et au moins l'une de leurs phrases de récupération (speed phrase).

Une perte estimée à 4,8 millions de dollars

Une erreur qui va rapidement coûter cher, puisque cette phrase de récupération permet à quiconque la détient de restaurer et prendre le contrôle du wallet crypto associé. Et autant dire que le premier petit malin peu scrupuleux passé par là n'a pas manqué de saisir l'occasion, en détournant presque aussitôt la somme record de 6,4 milliards de wons (environ 4,8 millions de dollars).

Selon l'analyse effectuée par le professeur Cho Jae-woo, expert blockchain, le voleur a d'abord commencé par envoyer quelques poussières d'Ether (ETH) vers le portefeuille afin de pouvoir régler les frais de transaction qui lui ont ensuite permis de vider ce portefeuille des 4 millions de tokens PRTG (Pre-Retogeum) qu'il contenait, un obscur shitcoin visiblement illiquide.

🗞️ Un virus qui vole les seed phrases crypto a été téléchargé 242 000 fois — Qu’est-ce que SparkCat ?

Suite à cette nouvelle affaire, le vice-Premier ministre et ministre des Finances de Corée du Sud, Goo Yun-cheol, vient d'ordonner « un examen urgent des crypto-actifs saisis gérés par le gouvernement ».

Et pour cause, une affaire impliquait déjà il y a peu la « perte » de 22 BTC pourtant détenus dans un poste de police, sans parler de la plateforme locale Bithumb qui a récemment envoyé 2 000 BTC par erreur à plusieurs centaines de ses utilisateurs...

Sources : Maeil Kyongje, Wu Blockchain

