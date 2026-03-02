Révéler une phrase de récupération crypto dans un communiqué - La boulette à 5 millions de dollars des impôts sud-coréens

La première règle du Crypto Club est : il ne faut pas révéler sa phrase de récupération. La deuxième règle du Crypto Club est : il ne faut pas révéler sa phrase de récupération. Une logique que les services fiscaux de Corée du Sud viennent d’apprendre à leurs dépens, avec la perte associée et instantanée de 4,8 millions de dollars.

le 2 mars 2026 à 11:00.

3 minutes de lecture

author image

Hugh Bernard

Révéler une phrase de récupération crypto dans un communiqué - La boulette à 5 millions de dollars des impôts sud-coréens

Les services fiscaux sud-coréens exposent une phrase de récupération crypto

Détenir des cryptomonnaies implique de respecter certaines règles de sécurité numérique élémentaires, comme le fait de ne JAMAIS révéler les données permettant d'assurer leur protection. Une réalité désormais inscrite jusque dans le monde réel, avec une multiplication des enlèvements et séquestrations crypto qui a récemment poussé la police française à rappeler que « la discrétion est une protection ».

Toutefois, certaines affaires concernant le vol de cryptomonnaies restent assez cocasse, notamment lorsqu'elles impliquent une erreur de débutant commise par les services fiscaux de Corée du Sud récemment mise en lumière par le média local, Maeil Kyongje. En cause : une campagne de communication que l'on peut d'ores et déjà qualifier de désastreuse.

💡 7 bonnes pratiques pour protéger son portefeuille de cryptomonnaies d'un hack

Tout a débuté suite à la publication, le 26 février dernier, d'un communiqué officiel du Service national des impôts de Corée du Sud au sujet des résultats liés à une « perquisition visant 124 contribuables de grande envergure et récidivistes », avec la saisie totale de 8,1 milliards de wons (environ 5,5 millions de dollars).

Les services des impôts de Corée du Sud exposent une phrase de récupération crypto

Les services des impôts de Corée du Sud exposent une phrase de récupération crypto

 

Une publication accompagnée de plusieurs photos censées exposer les détails de cette importante victoire du fisc sur la fraude. Le problème ? Parmi ces clichés figurait une image prise sur le terrain par les enquêteurs, montrant 4 hardware wallets... et au moins l'une de leurs phrases de récupération (speed phrase).

Protégez vos cryptos avec un Ledger dès 49$ et gagnez 10$ en BTC
Publicité

Une perte estimée à 4,8 millions de dollars

Une erreur qui va rapidement coûter cher, puisque cette phrase de récupération permet à quiconque la détient de restaurer et prendre le contrôle du wallet crypto associé. Et autant dire que le premier petit malin peu scrupuleux passé par là n'a pas manqué de saisir l'occasion, en détournant presque aussitôt la somme record de 6,4 milliards de wons (environ 4,8 millions de dollars).

Selon l'analyse effectuée par le professeur Cho Jae-woo, expert blockchain, le voleur a d'abord commencé par envoyer quelques poussières d'Ether (ETH) vers le portefeuille afin de pouvoir régler les frais de transaction qui lui ont ensuite permis de vider ce portefeuille des 4 millions de tokens PRTG (Pre-Retogeum) qu'il contenait, un obscur shitcoin visiblement illiquide.

🗞️ Un virus qui vole les seed phrases crypto a été téléchargé 242 000 fois — Qu’est-ce que SparkCat ?

Suite à cette nouvelle affaire, le vice-Premier ministre et ministre des Finances de Corée du Sud, Goo Yun-cheol, vient d'ordonner « un examen urgent des crypto-actifs saisis gérés par le gouvernement ».

Et pour cause, une affaire impliquait déjà il y a peu la « perte » de 22 BTC pourtant détenus dans un poste de police, sans parler de la plateforme locale Bithumb qui a récemment envoyé 2 000 BTC par erreur à plusieurs centaines de ses utilisateurs...

De 10 à 200 € de BTC offerts à l'inscription (voir conditions sur le site de Finst)
Publicité - Investir comporte des risques (en savoir plus)

Sources : Maeil Kyongje, Wu Blockchain

La Newsletter crypto n°1 🍞

Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.

author profile picture

Passionné par les cryptomonnaies et le principe de décentralisation depuis de nombreuses années, je souhaite partager cette expérience avec le plus grand nombre. Je m'attache également à décrypter les enjeux associés à l'évolution de cet écosystème au sein de la finance traditionnelle.

Hugh Bernard

664 articles

Tous ses articles

guest
0 Commentaires
Inline Feedbacks
View all comments

D'autres articles sur Corée du Sud

Voir plus
Tout voir

Cryptoast

Le site qui explique tout de A à Z sur le Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies. Des actualités et des articles explicatifs pour découvrir et progresser dans ces secteurs !


Les articles les plus lus

Bitcoin ne sera pas la monnaie dominante du futur pour le cofondateur de Wikipedia

Bitcoin ne sera pas la monnaie dominante du futur pour le cofondateur de Wikipedia

 Jackpot : Il gagne 180 000 euros avec un pari à 60 euros grâce au minage de Bitcoin

Jackpot : Il gagne 180 000 euros avec un pari à 60 euros grâce au minage de Bitcoin

 Bitcoin : une sidechain concurrence Ethereum et Solana sur la marché des RWA

Bitcoin : une sidechain concurrence Ethereum et Solana sur la marché des RWA

 JPMorgan anticipe un rebond du marché crypto : Récap de la nuit du 26 au 27 février 2026

JPMorgan anticipe un rebond du marché crypto : Récap de la nuit du 26 au 27 février 2026