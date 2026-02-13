Bitcoin : la police sud-coréenne perd 22 BTC saisis détenus dans un cold wallet depuis 2021

Il existe de nombreux moyens, toujours plus sophistiqués, de se faire voler ses cryptomonnaies. Toutefois, la Corée du Sud vient d’inventer une technique digne des plus grands illusionnistes : se faire dérober 22 BTC saisis dans le cadre d’une enquête et stockés depuis 2021 sur un cold wallet… dans l'enceinte d'un poste de police. Et ce n’est pas tout…

Bitcoin : un poste de police sud-coréen « perd » 22 BTC saisis en 2021

Dans le domaine du stockage de cryptomonnaies, les fonds saisis lors de procédures judiciaires apparaissent la plupart du temps comme les mieux gardés au monde. Une douce utopie, si l'on considère que même les États-Unis se seraient récemment fait voler l'équivalent de 40 millions de dollars détenus dans leur stock gouvernemental, actuellement estimé à 22 milliards de dollars (328 372 BTC).

Un fait exceptionnel et isolé ? Apparemment pas, compte tenu des récentes révélations publiées par le média de Corée du Sud, Donga, au sujet de 22 BTC mystérieusement manquants dans la salle des pièces à conviction du commissariat de Gangnam (Séoul), suite à leur saisie dans le cadre d’une enquête.

💡 7 bonnes pratiques pour protéger son portefeuille de cryptomonnaies d'un hack

Au cours du BTC actuel, ces 22 BTC représentent la somme de 1,5 million de dollars, soit plus de 2 milliards de wons (la monnaie locale). Pourtant, ils se trouvaient dans des conditions de sécurité en apparence optimales, puisqu'ils reposaient depuis des années sur un hardware wallet à l'écart de toute connexion internet (à froid).

Les vérifications ont montré que le support de stockage physique servant à conserver les bitcoins — un « cold wallet » (clé USB) — n’a pas été volé. Seuls les bitcoins qu’il contenait ont totalement disparu. Donga

Recevez jusqu'à 500 $ en bonus en déposant des fonds sur eToro

Publicité – Investir dans les cryptomonnaies est risqué et ne convient pas à tout le monde - Vous pourriez perdre la totalité de votre investissement. Comprenez les risques ici

Une enquête nationale lancée suite à la disparition de 320 BTC

Une disparition étrange dont la découverte s'inscrit toutefois dans le cadre d'une inspection lancée il y a peu par l’Agence nationale de police sud-coréenne, suite à un autre incident du même type intervenu en fin d'année dernière dans la province de Gwangju : la disparition de 320 BTC (21,5 millions de dollars) dans des conditions étrangement identiques.

Selon les éléments récemment mis en lumière dans cette enquête, il semble qu'il existe actuellement « une grave faille de sécurité dans le système de stockage des crypto-actifs mise en place par les autorités » de Corée du Sud. Autant dire que cela s'impose comme une évidence.

🗞️ Un hacker vole plus de 282 millions de dollars en cryptomonnaies détenues dans un hardware wallet

Pas d'arnaque par ingénierie sociale déployée dans ce cas de figure - le fait de tromper ses victimes afin de détourner les fonds - mais de toute évidence une activité programmée et préméditée de la part d'une personne en capacité d'accéder aux données (clés privées) contenues dans ces portefeuilles matériels.

Comment ces BTC ont-ils pu disparaître sans éveiller aucun soupçon ? Selon les éléments mentionnés par le média Donga, ils avaient été remis volontairement aux autorités dans le cadre d'enquêtes actuellement suspendues. De ce fait, personne n'a jamais remarqué leur absence avant ces derniers mois.

Acheter de la crypto sur Binance, l'exchange n°1 dans le monde

Source : Donga

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.