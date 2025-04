Le retour des ETF Bitcoin ? Après 3 mois de coma, l'ETF de BlackRock s'envole

Le moins que l'on puisse dire, c'est que les ETF Bitcoin spot ont été en état de quasi-coma les 3 derniers mois, la faute à une incertitude macroéconomique à échelle mondiale. Entre les incessants basculements autour des fameux « tariffs » de Donald Trump et les réponses de la Chine, la continuité du conflit en Ukraine ou encore l'endettement des plus grosses puissances qui se poursuit, les investisseurs ont peur.

Hier, Donald Trump a annoncé qu'il faisait marche arrière concernant les droits de douane qu'il avait précédemment exposé. Après avoir annoncé des taxes à hauteur de 145 %, le président américain a finalement reconnu que ces dernières étaient « très élevées » et qu'elles allaient « baisser de façon substantielle ». « Nous allons être très gentils, ils vont être très gentils et nous verrons bien ce qui se passe, » a-t-il précisé.

Sur la même journée, les ETF Bitcoin spot ont connu un nouveau souffle, majoritairement portés par l'IBIT, le véhicule d'investissement de BlackRock aujourd'hui capitalisé à plus de 54,4 milliards de dollars.

Hier, ce dernier a totalisé 643 millions de dollars d'entrées nettes, loin devant son principal concurrent Fidelity (124 millions), Ark Invest & 21 Shares (129,5 millions) ou encore Grayscale (29,8 millions). Il s'agit de sa meilleure journée depuis le 21 janvier dernier.

Un succès qui a même valu à l'IBIT le titre de « meilleur nouvel ETF » par etf.com.

Pour autant, le succès de BlackRock sur la journée d'hier est-il seulement attribuable à l'annonce de Donald Trump ? Pas vraiment. Glassnode a souligné que le 22 avril, les ETF Bitcoin spot américains ont connu un inflow de 11 898 BTC, soit le plus important depuis le 11 novembre 2024, « marquant un regain notable de la demande ».

Un montant 500 fois plus important que la moyenne quotidienne observée depuis le début de l'année, selon la firme spécialisée dans l'analyse on-chain :

US spot #Bitcoin ETFs recorded a particularly large net inflow of 11,898 $BTC yesterday. This was the largest daily inflow since November 11, 2024, marking a notable resurgence in demand. A brief breakdown of how this compares historically 🧵 pic.twitter.com/fzY6ynps9V

— glassnode (@glassnode) April 23, 2025