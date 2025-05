Récession à venir aux États-Unis ? Peut-être, selon Donald Trump

Aux États-Unis, le Produit intérieur brut (PIB) s’est révélé plus bas que prévu en fin de semaine dernière : il se contracte de 0,3 % pour le 1er trimestre 2025, correspondant au premier trimestre de Donald Trump à la Maison-Blanche.

La plupart des experts s’accordent pour pointer du doigt les droits de douane appliqués depuis plusieurs semaines pour expliquer ce ralentissement net de la croissance. Mais le président américain balaie ces explications, jugeant que son prédécesseur Joe Biden est fautif :

Interrogé sur un risque de récession, Donald Trump admet cependant pour la première fois cette éventualité, lorsqu’on lui demande si une contraction durable de la croissance est à prévoir :

Wall Street a cependant plutôt réagi par la crainte : elle était dans le rouge en pré-ouverture aujourd’hui, dans l’expectative de décisions de la Fed et de nouveaux droits de douane.

