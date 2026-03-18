Rebond viable ou risque spéculatif ? - Analyse on-chain du Bitcoin (BTC) avec Prof. Chaîne

Le BTC amorce une tentative de reprise au-dessus des 70 000 $, soutenue par un retour progressif de la demande sur les marchés spot. Toutefois, la forte domination des achats sur les marchés futures introduit un risque spéculatif élevé.

One more time !

Le cours du BTC parvient à repasser au-dessus des 70 000 $, initiant une nouvelle tentative de reprise haussière qui ravive l’espoir des investisseurs.

Si une hausse globale de la demande est visible dans les carnets d’ordres, une part significative des achats récents sont exécutés sur les marchés futures, faisant peser un risque spéculatif croissant sur le prix.

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Figure 1 : Cours quotidien du BTC

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Risques de la demande

Débutons cette analyse avec le suivi des comportements de dépense à court terme mentionnés la semaine passée. Le STH-SOPR est parvenu à repasser au-dessus de 1 au cours des derniers jours, indiquant un retour à l’équilibre du momentum à court terme du BTC.

Dans cette configuration, le cours du BTC se trouve à la croisée des chemins, capable aussi bien d’initier une nouvelle impulsion haussière que de replonger dans une dynamique baissière. L’issue dépendra principalement du comportement d’achat et de vente des participants.

Figure 2 : Ratio STH-SOPR

L’évolution des flux d’offre et de demande des ETF spot américains montre une nette diminution de la pression vendeuse au cours des dernières semaines, contribuant à soulager le marché après la période de janvier à février.

Avec une demande modérée mais soutenue au cours de la dernière semaine, les investisseurs institutionnels signalent un regain d’intérêt pour le BTC. Cette dynamique a facilité la récente hausse des prix et pourrait continuer à soutenir le marché si elle se maintient.

Figure 3 : Flux nets des ETF BTC spot US

Un constat similaire peut être dressé sur les marchés spot de Binance et Coinbase, avec un retour notable de la demande nette au cours des derniers jours. Ayant atteint environ 1 000 BTC d’achats nets par jour récemment, les flux des exchanges centralisés participent également à la hausse du BTC.

Les volumes actuels restent toutefois comparables à ceux observés lors de la tentative haussière de janvier, suggérant qu’une augmentation supplémentaire de la demande serait nécessaire pour valider un scénario de reprise durable.

Dans l’ensemble, les marchés spot expriment une demande plus soutenue que lors des semaines précédentes, un signal constructif qui renforce la crédibilité du rebond en cours.

Figure 4 : Flux nets des marchés spot centralisés

Même observation sur les marchés futures de Bybit et Binance, qui enregistrent une accélération significative du positionnement haussier des spéculateurs, atteignant près de 4 000 BTC d’achats nets par jour.

Si la progression de la demande spot constitue un signal encourageant, la montée en puissance de la demande sur les marchés futures accroît le risque spéculatif. Cela pourrait entraîner une cascade de liquidations de positions longues en cas de réintégration du range des 70 000 $ – 60 000 $.

Figure 5 : Flux nets des marchés futures centralisés

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Scénarios envisageables

Maintenant que le contexte est posé, nous pouvons envisager les deux scénarios principaux : poursuite haussière ou rejet baissier.

Concernant le scénario baissier, il convient de surveiller les liquidités longues positionnées entre 73 000 $ et 68 000 $, susceptibles d’être rapidement liquidées en cas de faiblesse du prix.

C’est précisément le risque évoqué précédemment : une hausse alimentée par les marchés futures constitue une dynamique fragile, pouvant rapidement se retourner contre les acheteurs en cas de perte de momentum.

S’il est impossible de prédire avec certitude l’évolution des prochains jours, ce scénario doit être considéré comme crédible afin d’anticiper toute éventualité.

Figure 6 : Carte thermique des liquidités sur les marchés futures

Concernant le scénario haussier, il est essentiel de considérer le prix réalisé des investisseurs à court terme, qui constitue un seuil psychologique majeur sur les unités de temps courtes.

Cet indicateur peut soutenir les tendances haussières lorsqu’il est reconquis (en bleu), mais également agir comme résistance en contexte baissier (en rouge).

Situé aux alentours des 85 000 $, il représente actuellement la principale résistance à franchir pour restaurer un sentiment de marché plus optimiste.

Ainsi, même en cas de progression au-delà des 80 000 $, il conviendra de rester particulièrement attentif à la réaction du prix face à ce niveau, déterminant pour une sortie durable du territoire baissier.

Figure 7 : Prix réalisé à court terme du BTC

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Synthèse de cette analyse on-chain sur le Bitcoin (BTC)

Le BTC amorce une tentative de reprise au-dessus des 70 000 $, soutenue par un retour progressif de la demande sur les marchés spot et institutionnels. Toutefois, la forte domination des achats sur les marchés futures introduit un risque spéculatif élevé, fragilisant la solidité du rebond actuel.

À court terme, le marché se trouve à un point d’inflexion : une poursuite haussière reste possible si la demande spot se renforce, mais un retour de la volatilité pourrait rapidement invalider cette dynamique via des liquidations massives.

Ainsi, malgré des signaux encourageants, la prudence reste de mise tant que les niveaux clés, notamment autour des 85 000 $, ne sont pas reconquis de manière durable.

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Sources – Figures 1 à 7 : Glassnode

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